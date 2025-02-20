快訊

川普稱俄羅斯1原因在和談中有優勢 相信普亭也想停戰

陳怡君重開羈押庭 地院前雙手合十哽咽：拜託大家相信我清白

不僅涉詐助理費！林岱樺遭搜索「替寺廟索要捐款」供養住持也被帶回

兒少法修法 專家學者探討跨域轉銜與管理

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
衛生福利部社會家庭署代理署長周道君（前排右起）、立委郭昱晴、立委林月琴與台大社工系名譽教授鄭麗珍等人下午一起出席《兒童及少年福利與權益保障法》修法系列公聽會。記者蘇健忠／攝影
衛生福利部社會家庭署代理署長周道君（前排右起）、立委郭昱晴、立委林月琴與台大社工系名譽教授鄭麗珍等人下午一起出席《兒童及少年福利與權益保障法》修法系列公聽會。記者蘇健忠／攝影

立委林月琴、郭昱晴、陳培瑜、衛生福利部社會家庭署代理署長周道君與台大社工系名譽教授鄭麗珍等人下午一起出席《兒童及少年福利與權益保障法》修法系列公聽會，第二場：強化兒少服務之跨域轉銜與管理。

鑒於近年許多兒少事件之處理，舉凡機構人員資格審查與資訊串接、偏差兒少處遇與轉銜服務、以及替代性照顧政策等，屢屢傳出漏接、服務破口及轉銜斷裂等情事，導致部分兒少陷入高危險處境，凸顯現行社會安全網的失靈與不足。

考量兒少服務議題牽涉範圍廣泛，相關業務內容含括各部會局處，涵攝之法令規範多元複雜，國內亟需充足且健全的兒少跨網絡協調與資源聯繫機制。因此，本場次公聽會，接續前一周系列公聽會第一場次的討論，聚集兒少安置、偏差處遇、轉銜及資訊串接等跨網絡協力議題，期待透過各領域專家學者及民間團體專業意見的交流，提供未來法令規範修正之具體內容及方向，以完善國內兒少法體系與政策，弭平實務推展與政策規劃間之落差。

第二場強化兒少服務之跨域轉銜與管理。期待透過各領域專家學者及民間團體專業意見的交流，提供未來法令規範修正之具體內容及方向，以完善國內兒少法體系與政策。記者蘇健忠／攝影
第二場強化兒少服務之跨域轉銜與管理。期待透過各領域專家學者及民間團體專業意見的交流，提供未來法令規範修正之具體內容及方向，以完善國內兒少法體系與政策。記者蘇健忠／攝影

台大 林月琴

延伸閱讀

法院成偷拍溫床？ 綠委批司法機關包庇偷拍犯「姑息養奸」

韓國瑜協商總預算 柯建銘：樂見遵守憲法 但藍白買單？

吳思瑤稱罷免12億編入預算 王鴻薇：多年立委白做了

明天開學通學道路卻都不及格 1張圖看19學校扣分項目

相關新聞

TVBS民調／立院三大黨鞭「他」滿意度最高 柯建銘獲近6成不滿墊底

全台掀起大罷免潮，藍綠白三大黨鞭也頻頻隔空過招。根據TVBS民調中心詢問民眾對三個主要政黨總召的看法，其中以民眾黨團總召...

回應桃色風波 曹興誠：中國怕大罷免不入流抹黑

聯電創辦人曹興誠今（20日）在主持哈利法克斯國際安全論壇（HFX）「台北論壇：連結民主與安全」記者會時，回應名嘴爆料緋聞...

政院拍板！再婚不能拿贍養費 5年內分居3年可訴請離婚

民法規定婚姻破裂有責一方不准訴請裁判離婚，遭判決違憲，行政院會今拍板「民法」相關修法，增訂未來夫妻5年內分居3年即可請求...

陳怡君助理費案民進黨廉政會出手 林岱樺案再等等

民進黨立委林岱樺、台北市議員陳怡君疑涉入助理費案，案情仍在發展中。民進黨廉政委員會主委邱駿彥今天表示，廉政會預計26日召...

曹興誠任文總執委 羅智強酸民進黨：符合道德標準

中華文化總會昨改選執行委員，新任委員包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠等人。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，顯然曹...

國民黨雲林新春團拜 韓國瑜喊話守4信念：否則鬥不過「這3黨」

國民黨雲林縣黨部今天中午舉行新春團拜餐會，席開50多桌，立法院長韓國瑜及國民黨主席朱立倫參加，韓國瑜表示這是他參加第1場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。