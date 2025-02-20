兒少法修法 專家學者探討跨域轉銜與管理
立委林月琴、郭昱晴、陳培瑜、衛生福利部社會家庭署代理署長周道君與台大社工系名譽教授鄭麗珍等人下午一起出席《兒童及少年福利與權益保障法》修法系列公聽會，第二場：強化兒少服務之跨域轉銜與管理。
鑒於近年許多兒少事件之處理，舉凡機構人員資格審查與資訊串接、偏差兒少處遇與轉銜服務、以及替代性照顧政策等，屢屢傳出漏接、服務破口及轉銜斷裂等情事，導致部分兒少陷入高危險處境，凸顯現行社會安全網的失靈與不足。
考量兒少服務議題牽涉範圍廣泛，相關業務內容含括各部會局處，涵攝之法令規範多元複雜，國內亟需充足且健全的兒少跨網絡協調與資源聯繫機制。因此，本場次公聽會，接續前一周系列公聽會第一場次的討論，聚集兒少安置、偏差處遇、轉銜及資訊串接等跨網絡協力議題，期待透過各領域專家學者及民間團體專業意見的交流，提供未來法令規範修正之具體內容及方向，以完善國內兒少法體系與政策，弭平實務推展與政策規劃間之落差。
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