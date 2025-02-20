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回應桃色風波 曹興誠：中國怕大罷免不入流抹黑

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
聯電集團創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片
聯電集團創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片

聯電創辦人曹興誠今（20日）在主持哈利法克斯國際安全論壇（HFX）「台北論壇：連結民主與安全」記者會時，回應名嘴爆料緋聞風波；他說，這是中國與在台灣的中共同路人，對大罷免感到害怕，要用不入流的理由抹黑。

當回應紐約時報記者針對美國總統川普在美俄關係和俄烏戰爭的觀點，會產生什麼對台政策的影響時，曹興誠說，與其猜測美國，透過這次大罷免拒絕中共的專制統治非常重要。

曹興誠表示，台灣沒辦法猜測川普會怎麼樣，能做的就是努力團結國內，向世界展示維護民主的堅強決心；他說，賴清德總統得票率四成，被中國誤導為剩下六成民眾支持統一；「首先你要幫助自己」，美國不可能幫助一個六成支持統一的台灣，尤其是這次大罷免，要讓大家知道台灣拒絕專制統一，要把存在國會的特洛伊木馬趕出去。

此外，曹興誠回應名嘴謝寒冰的爆料，指謝寒冰及其同路人不尊重基本人權和隱私，這正是中共統治下的普遍現象，「我們要抵抗」；他說，中國和在台中共同路人，對大罷免感到害怕緊張，所以用很不入流、完全不成理由的理由來抹黑，他呼籲支持大罷免的群眾，不要被這些影響，而且更要堅定大罷免的決心。

曹興誠作為HFX台北論壇的主要贊助人，也是罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人。

中共 曹興誠 罷免

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