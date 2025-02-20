賴總統：盼大專校院跟中國進行交流 能有風險意識

賴清德總統今天出席全國大專校院校長會議，提出對高等教育的四點看法，包括「不遺漏任何一個孩子」、「用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀」、「政府會做高等教育發展的後盾」，以及「民主是台灣的資產」。

賴總統在臉書表示，十年樹木，百年樹人。投資教育，就是投資國家未來。人才多、人才好，國家社會就會好；個人透過教育取得專業知識、改善生活，個人的生活好，國家社會也會跟著好。今天他在全國大專校院校長會議，也提出四點看法，希望台灣的高等教育持續朝著這些面向來發展。

第一，賴總統表示，「不遺漏任何一個孩子，特別是家境困難或身處偏鄉」。縮短公私立大專學雜費差距，提高經濟弱勢學生補助、放寬緩繳學貸本息門檻，鼓勵公立大學增加優先入學名額給弱勢學生，落實教育平權。

賴總統表示，第二，「用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀」。「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持孩子勇敢追求夢想，到海外交流學習、拓展國際視野。

第三，「政府會做高等教育發展的後盾」。推動 「高教深耕計畫」提升大學品質，促進高教多元發展，協助大學追求國際一流地位、以及發展研究中心；也積極推動產學合作，鼓勵大學校院創新創業風氣。

第四，「民主是台灣的資產」。賴總統說，台灣民主自由的生活方式以及學術自由，「都是我們珍貴的資產」。面對中國持續不斷的統戰和滲透，他在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，除因應平時防救災，也要提升全民防衛國家意識。

賴總統也表示，他也希望各大專校院跟中國進行交流時，能夠存有風險意識，共同保護國家核心關鍵技術和科研成果，一起守護民主，維護台灣的國際競爭力和國家安全。

賴總統說，投資教育、投資未來世代，就是投資國家未來；只要人人有希望，國家就有希望。政府會和各位校長共同努力，一起提升台灣高教競爭力，也為國家未來發展注入新動力。