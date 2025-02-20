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立院施政總質詢 卓榮泰：首長應親自出席以示尊重

中央社／ 台北20日電

立法院新會期即將開議，行政院卓榮泰今天指示，各機關首長在施政報告及總質詢期間，除陪同總統接待外賓、重要公務等請假外，都應親自出席立法院會，以示對立法院的尊重。

立法院第11屆第3會期預計25日開議，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，立法院開議後邀請行政院進行施政報告及總質詢，各機關首長在質詢期間，除了陪同總統接待外賓，或是重要公務、接待重要外賓等請假外，都應該親自出席立法院會，表示對立法院的尊重。

卓榮泰也提醒，部會首長對於多項輿情反應、重大政策，以及立委特別關注的議題，都必須要充分掌握，適時清楚說明，讓國會及社會各界都清楚了解政策施行，有利各界了解政策推動與政務推行。

卓榮泰 立法院 行政院

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