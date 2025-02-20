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環境部廣徵環評制度意見 擬第4季提精進措施

中央社／ 台北20日電

環境部今天表示，將啟動環評公民咖啡館，就環評機制廣納各界意見，預計今年第4季將提出環評精進措施，確保環評審查在開發與環境保護間取得適當平衡。

環境部今天舉辦「環評總體檢，共創環境永續新解方」記者會，將透過公開徵詢意見、公民咖啡館、專家諮詢會議與可行性研商會議廣納意見與聚焦，預計於今年底提出環評精進建議措施。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，環評法已經30年，這次總體檢是為了就各界關心的議題進一步討論，精進現行環評制度，讓審查過程更加透明。

徐淑芷舉例，如「否決權」是各界關注，環團認為很好，但業者認為衝擊很大，因此希望透過公民咖啡館的方式公開討論；除了開發業者外，目的事業主管機關扮演的角色也會提出討論。

徐淑芷說明，就國外環評而言，環評程序只是許可的一部分，應該是所有主管機關都關注環境議題，不是只依賴環保機關或環評制度，所以體檢會將主管機關的權責、義務納入討論。

環境部主任秘書蔡孟裕補充，其他諸如老舊環評案的問題，可能開發現地已改變，這樣的案子是否還要再審，也關係到老舊環評案效力等；各界意見後續會有可行性研商，短期能做的會先做，倘若涉及修法，就要再研擬送立法院。

環境部表示，後續將在北中南東舉辦4場環評公民咖啡館，深入檢討關鍵議題，聚焦政策調整方向，並研擬具體可行的優化方案；預計今年第4季提出「環境影響評估制度精進建議措施」。

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