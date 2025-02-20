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新竹備戰！除舊汰欣設罷免辦事處 撕銘行動擴增據點

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「除舊汰欣」團隊在新豐鄉設立罷免辦事處。圖／除舊汰欣團隊提供
「除舊汰欣」團隊在新豐鄉設立罷免辦事處。圖／除舊汰欣團隊提供

民團體發起罷免新竹縣立委第1選區徐欣瑩、第2選區林思銘，已於2月10日送件，中選會預計最快3月初通知第一階段審查結果；「除舊汰欣」團隊在新豐鄉設立罷免辦事處，「撕銘行動」也持續擴增店家據點，正備戰中。

「除舊汰欣」團隊發言人余筱菁表示，新竹縣一選區送件日為2月10日，中選會隔日表明，依據選罷法第131條規定，本法修正施行前已發布選舉公告的選舉，或已向主管選舉委員會提出罷免案，仍適用修正前規定。

所以竹一選區在第一階連署時加緊日程，趕在2月10日送件，即是以行動支持罷免法舊法，憲法保障的人民權益，而藍營立委惡意的提起覆議要求在罷免第二階段連署即要求採用新法，不僅是顯示藍營立委就是要剝奪憲法賦予的人民權益，更是以自身利益為考量，以人民賦予的權益壓迫人民的展現。

余筱菁說，二階段預計在2個月內募集4.5萬份連署書，以5萬份、竹一選區四分之一人口為目標，接下來竹一選區的除舊汰欣團隊將會以大量的曝光與掃街陸戰，要罷掉立委徐欣瑩。

「撕銘行動」目前也在積極備戰中，仍以竹北的友善店家、政黨黨部作為主要據點，目前已宣傳小蜜蜂，在顯眼街區舉牌做QR code收集民眾資料，二階段將主動通知民眾做連署，並拓展更多連署點。

團隊 罷免

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