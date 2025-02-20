政院拋4年76億預防兒少犯罪 內政部訂三級預防策略

近10年少年犯罪人口率持續上升，其中以15歲至18歲為主，因未繼續就學，易遭不良集團幫派拉攏，行政院長卓榮泰宣布2025年至2028年將投入76億元，預防兒童及少年犯罪；內政部今也曝光三級預防策略，目標是「少年觸法人數」逐年下降1%。

內政部警政署今赴行政院會報告「預防兒童及少年犯罪方案」，內政部長劉世芳指出，詐欺已躍升為15至18歲少年犯罪的大宗，未來將強化跨部會合作、統籌相關機關的各項資源，建立完善的輔導網絡機制外，並從中建立輔導歷程資料，作為策略研擬或研修檢討依據。

警政署副署長陳永利報告表示，當前將採跨體系、多機構、分級分工架構處理原則，建構三級預防策略，初級為落實兒少宣導，拒絕犯罪，二級為偏差兒少加強輔導或家庭支持，避免犯罪，三級則針對觸法少年保護及矯治，密集輔導防止再犯；目標是「少年觸法人數」逐年下降1%。

此計畫囊括內政部、文化部、原民會、教育部、衛福部、法務部等多個部會，他提到，未來整合全國兒少政策，強化兒少多元支持。

行政院長卓榮泰提到，預防兒童及少年犯罪方案，將於2025年至2028年投入76億元經費。他要求各相關部會強化橫向連結，建立完善的輔導網絡機制，並定期檢視各項指標及工作推動情形，接住可能誤觸法網的孩子。

針對報告中「整合全國兒少政策，強化兒少多元支持」一節，卓揆也請行政院副院長鄭麗君偕政務委員陳時中、史哲與相關部會召會研商律定政策專責機關，妥適規劃相關策略與做法，強化提供關懷、生涯輔導、健康照護等支持，從源頭改善兒少處境。