政院拍板！再婚不能拿贍養費 5年內分居3年可訴請離婚

民法規定婚姻破裂有責一方不准訴請裁判離婚，遭判決違憲，行政院會今拍板「民法」相關修法，增訂未來夫妻5年內分居3年即可請求離婚，並新增贍養費請求權時效為2年，養不活自己的人可減免，若「再婚」將不得請求前配偶支付贍養費，且修法可溯及既往。

法務部次長黃世杰補充，儘管贍養費規範有所調整、增訂，但與子女撫養費各自獨立，並無相關。

此次「民法」親屬編部分條文修正草案，共修正12條、新增5條，幅度不小，修法重點包括依照釋憲精神放寬離婚條件，並調整贍養費、子女撫養費等規定；另針對夫妻剩餘財產分配，草案明定請求剩餘財產分配時，得請求對方提出財產清冊及相關文件。

針對離婚部分，草案刪除近年離婚訴訟上少有適用要件，包括「惡公婆凌虐、不治惡疾、重大精神病、生死不明逾3年」等事由；並參考國外立法例，新增「5年內累計分居期間已達3年」者，未來向法院提起離婚之訴，只須提出婚姻無法維持或實際已分居達3年的證據。

由於分居不見得是雙方合意，比如有一方惡意避不見面或離家出走，因此修法也給予法院裁量空間，若法院認為離婚對於拒絕離婚之一方顯失公平，斟酌後認為有維持婚姻必要，得駁回離婚之訴。

贍養費部分，現行民法規定離婚無過失的一方，在離婚陷於生活困難才能請求贍養費，被認為要件過於嚴格；修法放寬請求權，除了刪除無過失等限制，並新增離婚時就業能力已減損或就業機會減少，得向他方請求贍養費。

不過，若「被離婚」一方有虐待、不法侵害公婆、岳父母、小孩等行為，贍養費可能減少或免除；此外，贍養費請求權及未到期的定期金給付，增訂收受贍養費一方若再婚或死亡，另一方即無須給付贍養費；草案也增訂贍養費請求權時效為兩年。