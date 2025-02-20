快訊

台股下跌116點收23,487點 台積電下跌10元收1,080元

政院拍板！再婚不能拿贍養費 5年內分居3年可訴請離婚

iPhone 16e被閹割蘋果「超實用功能」！網嚇貴6400元：直接滅火

聽新聞
0:00 / 0:00

政院拍板！再婚不能拿贍養費 5年內分居3年可訴請離婚

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今拍板「民法」相關修法，增訂未來夫妻5年內分居3年即可請求離婚，並新增贍養費請求權時效為2年。路透
行政院會今拍板「民法」相關修法，增訂未來夫妻5年內分居3年即可請求離婚，並新增贍養費請求權時效為2年。路透

民法規定婚姻破裂有責一方不准訴請裁判離婚，遭判決違憲，行政院會今拍板「民法」相關修法，增訂未來夫妻5年內分居3年即可請求離婚，並新增贍養費請求權時效為2年，養不活自己的人可減免，若「再婚」將不得請求前配偶支付贍養費，且修法可溯及既往。

法務部次長黃世杰補充，儘管贍養費規範有所調整、增訂，但與子女撫養費各自獨立，並無相關。

此次「民法」親屬編部分條文修正草案，共修正12條、新增5條，幅度不小，修法重點包括依照釋憲精神放寬離婚條件，並調整贍養費、子女撫養費等規定；另針對夫妻剩餘財產分配，草案明定請求剩餘財產分配時，得請求對方提出財產清冊及相關文件。

針對離婚部分，草案刪除近年離婚訴訟上少有適用要件，包括「惡公婆凌虐、不治惡疾、重大精神病、生死不明逾3年」等事由；並參考國外立法例，新增「5年內累計分居期間已達3年」者，未來向法院提起離婚之訴，只須提出婚姻無法維持或實際已分居達3年的證據。

由於分居不見得是雙方合意，比如有一方惡意避不見面或離家出走，因此修法也給予法院裁量空間，若法院認為離婚對於拒絕離婚之一方顯失公平，斟酌後認為有維持婚姻必要，得駁回離婚之訴。

贍養費部分，現行民法規定離婚無過失的一方，在離婚陷於生活困難才能請求贍養費，被認為要件過於嚴格；修法放寬請求權，除了刪除無過失等限制，並新增離婚時就業能力已減損或就業機會減少，得向他方請求贍養費。

不過，若「被離婚」一方有虐待、不法侵害公婆、岳父母、小孩等行為，贍養費可能減少或免除；此外，贍養費請求權及未到期的定期金給付，增訂收受贍養費一方若再婚或死亡，另一方即無須給付贍養費；草案也增訂贍養費請求權時效為兩年。

此外，有關子女撫養費，被撫養者順序，原本規定順序為直系血親尊親屬、直系血親卑親屬，草案考量兩者間關係皆緊密，有同等重要性，修正合併為「直系血親」。

法務部次長黃世杰。圖／行政院提供
法務部次長黃世杰。圖／行政院提供

修法 民法 離婚

延伸閱讀

陳妍希離婚拍板劉詩詩「一舉動」惹疑　與吳奇隆婚變傳聞再起

圓夢奪冠見江蕙卻消失20年 女歌手離婚復出現況曝光！

台灣妞談離婚暴哭！揭結束13年異國婚姻原因　自願淨身出戶返台

陳曉離婚前爛醉！無法行走需2人攙扶　畫面全網瘋傳　

相關新聞

陳怡君助理費案民進黨廉政會出手 林岱樺案再等等

民進黨立委林岱樺、台北市議員陳怡君疑涉入助理費案，案情仍在發展中。民進黨廉政委員會主委邱駿彥今天表示，廉政會預計26日召...

【即時短評】治國跟著網紅走 要政府幹什麼？

近期民進黨政府為了「中國」二字，頻頻大動作，看似為保國安，實踐「抗中保台」的核心理念，實則全因部分網紅的兩三句話，便能「...

政院拍板！再婚不能拿贍養費 5年內分居3年可訴請離婚

民法規定婚姻破裂有責一方不准訴請裁判離婚，遭判決違憲，行政院會今拍板「民法」相關修法，增訂未來夫妻5年內分居3年即可請求...

曹興誠任文總執委 羅智強酸民進黨：符合道德標準

中華文化總會昨改選執行委員，新任委員包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠等人。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，顯然曹...

總預算報告未列總刪除數 卓榮泰：研議合法合憲救濟

立法院19日送出去年底三讀的「財政收支劃分法修正案」及「114年度中央政府總預算案」。行政院長卓榮泰說，總預算審查報告是...

新竹備戰！除舊汰欣設罷免辦事處 撕銘行動擴增據點

民團體發起罷免新竹縣立委第1選區徐欣瑩、第2選區林思銘，已於2月10日送件，中選會預計最快3月初通知第一階段審查結果；「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。