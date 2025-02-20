80歲免巴氏量表需等6個月上路 藍委：搞大罷免怎不需要

立法院已三讀通過「就業服務法第46條修正案」，新增被看護者80歲以上，免經巴氏量表評估。但勞動部長洪申翰昨日表示，配套完成後再發布實施，估計還需6個月以上。國民黨立委許宇甄今日批勞動部惡意違法、踐踏立法院決議，為了奪權進行報復性罷免怎麼不需要6個月？

80歲以上長者免巴氏量表評估，迄今未正式上路。洪申翰解釋，勞動部憂心對重症家庭造成排擠，讓看護工市場大亂，陸續與衛福部進行協商，擬透過移工申請引進、長照服務等進行配套，作業時程需要6個月，配套措施完備將配合新法發布。

許宇甄說，就業服務法第46條修正條文早在去年底經立法院三讀通過，總統114年1月20日公告，依法應於公告後第3天生效，勞動部無視法律，公然違法，強行拖延新法上路，故意不執行，洪申翰竟還厚顏無恥地推託「配套未完成」，聲稱至少還要6個月才能上路。

許宇甄認為，法令已經正式生效，勞動部卻置若罔聞，這不只是行政怠惰，根本是惡意違法、踐踏立法院決議，讓無數苦等移工的家庭徹底絕望。賴政府對於減少長照悲歌如此漫不經心，難道要等到更多長輩垮了才要同意嗎？

許宇甄表示，讓高齡長者免經巴氏量表聘請移工，早就是社會共識，這項限制多年來讓許多家庭飽受折磨，如今經過長時間討論、立法院審慎審議，終於修法通過，勞動部卻絲毫未準備，甚至擺爛到底。該條文從一讀到三讀完成，勞動部至少擁有半年時間可以規劃配套，卻什麼都不做，現在竟敢推託「還要6個月」，這擺明就是惡意拖延，完全不把人民需求放在眼裡。如今裝出一副「來不及準備」的樣子，試圖欺騙社會，這種推諉塞責的態度，簡直是無能至極，還有資格管理勞動政策？

許宇甄說，民進黨政府對不符合行政院立場的法案，動輒提覆議，本屆內閣已經成為中華民國憲政史上覆議最多次的政府，但凡不合己意，行政院就可以立刻杯葛，卻對人民真正需要的法案選擇性失明，裝聾作啞、拖拖拉拉。這不就是民進黨的標準作風？政治掛帥，民生擺爛。

許宇甄批評，民進黨為了罷免國民黨立委，黨、政全部動員，但當人民期待政府幫助80歲以上長者時，卻只會說「至少還要6個月」。為了奪權進行報復性罷免怎麼不需要6個月？為什麼涉及長者照顧的政策就能無限拖延？為什麼罷免時能號召民團迅速行動，卻無法讓這些團體為長者提供幫助？ 這種選擇性行政、政治操弄的荒謬行徑，賴清德、民進黨到底還有沒有一點廉恥？

許宇甄強調，勞動部如果還有一絲良知，應立即執行新法，讓80歲以上長者儘速聘請移工，別再找藉口，別再糊弄人民。政府擺爛不作為，就是對長者的最大殘忍，人民的怒火終將反撲。民進黨政府搞罷免就不用等，對長者照顧卻要一拖再拖？民進黨心中只有權力，沒有人民。