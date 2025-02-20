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選罷法新制 柯建銘：維持憲政秩序提暫時處分與釋憲

中央社／ 台北20日電

公職人員選舉罷免法新制今天生效，民進黨立法院黨團認有違憲之虞，今天向憲法法庭遞狀。黨團總召柯建銘於遞狀後說，為維持憲政秩序，必須聲請釋憲及暫時處分。

司法院上午已收文；針對已生效的法律，能否提暫時處分。法界人士指出，立法院職權行使法也是生效後提暫時處分，目的是希望暫停生效法律的適用。

全案緣於，國民黨、民眾黨立法委員去年12月20日挾人數優勢聯手通過選舉罷免法修正案，修正條文規定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

行政院日前對選罷法提出覆議，立法院於11日表決否決覆議案。依憲法，總統在收到立法院覆議案咨文後，須在10天內完成公布，總統賴清德18日依法公布選罷法修正後條文，新法於今天起生效。

柯建銘遞狀後受訪指出，為何說會違憲呢？是基於憲法第17條規定「人民有選舉、罷免、創制、複決之權」、第22條「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」以及第23條「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之」，因此今天遞狀聲請釋憲及暫時處分。

柯建銘表示，必須維持憲政秩序，重申沒有一個人、一個政黨可以站在憲法對立面，並舉上次的國會職權修法釋憲結果為例子。

柯建銘上午在民進黨團記者會也說，就如同去年國會職權行使法修法，委員會的討論被沒收、朝野協商與院會的討論也被沒收，程序不正義且違憲，上次若違憲，這次豈有不違憲的道理。

立法院昨天送出去年12月20日三讀修正通過的財政收支劃分法，及今年1月21日三讀通過的114年度中央政府總預算。柯建銘表示，立法院將總預算案與財劃法一起送，他曾問立法院長韓國瑜，「若立院上會期沒有審財劃法，總預算案難道就不用送？」韓國瑜回答不出來。

柯建銘說，總預算案及財劃法，行政院會按照一定程序及時間內提出覆議。

憲法法庭 柯建銘 立法院職權行使法

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