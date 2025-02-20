紀念孫中山逝世百年 國民黨首推倫敦蒙難記劇本殺

國父孫中山逝世一百周年將屆，國民黨今公布相關系列紀念活動，包括將在黨部開設文物史料特展，同時推出文創小物與相關出版品，並在3月12日當天舉辦民主音樂會；國民黨黨史館及中山學術文化基金會也會主辦座談，前主席吳伯雄、前總統馬英九都將出席。

國民黨秘書長黃健庭今舉行記者會指出，3月12日適逢國民黨總理孫中山逝世一百周年，對於國民黨與海內外信仰三民主義的華人同胞來說，這是值得紀念的歷史時刻。身為孫中山最忠實的追隨者，國民黨將從3月起舉辦一系列的紀念活動，用實際的行動緬懷、紀念，彰顯一百年來，孫中山精神如何影響、造福世界。

黃健庭說明，活動主軸要將孫中山精神與「與當代連結」、「與台灣連結」、「與社會連結」。呈現孫中山努力進前、與時俱進的精神，探討三民主義在當代的實踐，尤其彰顯孫中山建國方略思維在台灣的落實。

國民黨3月1日將在中央黨部二樓開設為期一個月的孫中山紀念特展，展出近年來最多孫中山真跡文物、史料。3月12日當天，則在中影八德大樓舉辦紀念民主音樂會，邀請表演團體用音樂緬懷國父超過一世紀對文化、民主政治的影響力。

黃健庭說，「三月將是國父月」，透過各地縣市黨部舉辦健行、植樹的活動，用活潑的形式，號召大家走出戶外，用行動紀念孫中山。

國民黨文傳會主委李彥秀說，此次結合青年創意、民間資源以及社會連結推出的文創小物以及出版品，將會在展覽以及各項活動出現，包括總理名言佳句的環保袋、用孫中山創立興中會年份「1894」年為題，內頁更有中山先生激勵人心的名言，可作為生活中實用的筆記本等。

另會推出與中山學術文化基金會共同合作，復刻兩本經典著作「國父孫中山先生傳」，以及「國父墨跡」。李彥秀說明，這兩本書都是孫中山百年誕辰時，集結社會賢達、社會資源及黨史會編輯的重要著作，60年後重新復刻出版。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，國民黨將於3月7日上午，於智庫舉辦「孫中山逝世一百周年紀念座談會」，除黨主席朱立倫親自參與外，擔任中山學術文化基金會董事長的吳伯雄將會出席，馬英九也會開幕致詞。

針對主題演講，林祖嘉表示，將邀請教授劉維開以「永不放棄，北上與逝世百年回顧」為題，介紹孫中山事蹟；教授倪仲俊講演民族主義在大亞洲主義的歷史意義；教授周陽山則講演民權主義在中華民國憲法的精神與啟示；此外，學者趙建民、葛永光、王文隆等人會展開圓桌論壇，討論孫中山歷史貢獻與其時代意義，並由副主席夏立言做結語。

國民黨青年團總團長黃騰憲說，KMT studio會推出極具創意的「倫敦蒙難記」劇本殺，以紀念、傳承國父的百年精神。這是國內政黨首創，也可能是國內第一個以國父個人傳記為主題的劇本殺，黨部二樓的展覽會場，也會呈現當時的空間以及透過服裝道具等，讓大家回到當時的時空背景。

黃騰憲說，革實院即日起到4月15日的中午12時將舉辦短影音創作比賽的活動，不讓年輕世代失去對國父的認知、對中華民國正確的歷史觀。