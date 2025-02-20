快訊

台股下跌116點收23,487點 台積電下跌10元收1,080元

政院拍板！再婚不能拿贍養費 5年內分居3年可訴請離婚

iPhone 16e被閹割蘋果「超實用功能」！網嚇貴6400元：直接滅火

逾80歲聘外籍看護免評待配套 藍委批勞動部違法

中央社／ 台北20日電

針對80歲以上長者聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估，勞動部洪申翰指出，評估時程需6個月以上。國民黨立委許宇甄今天表示，法令已經總統公告正式生效，勞動部卻置若罔聞，這不只是行政怠惰，根本是惡意違法、踐踏立法院決議。

立法院去年三讀通過就業服務法第46條，包含80歲以上長者聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估，法令後續也經總統令公布施行。勞動部長洪申翰19日表示，因應相關衝擊需跨專業角色一起幫忙，評估整體作業時程需要6個月以上，待配套措施完成後再配合新法發布實施，否則可能影響重症家庭權益。

國民黨立委許宇甄今天發布新聞稿指出，就業服務法第46條修正條文早在1月20日就經總統公告，依法應於公告後第3天生效，但勞動部卻無視法律，公然違法，強行拖延新法上路，故意不執行，洪申翰竟推託配套未完成，聲稱至少還要6個月才能上路。

許宇甄表示，法令已經正式生效，勞動部卻置若罔聞，這不只是行政怠惰，根本是惡意違法、踐踏立法院決議，讓無數苦等移工的家庭徹底絕望，賴政府對於減少長照悲歌如此漫不經心，難道要等到更多長輩垮了才要同意。

許宇甄指出，讓高齡長者免經巴氏量表聘請移工，早就是社會共識，這項限制多年來讓許多家庭飽受折磨，如今終於修法通過，勞動部卻絲毫未準備，甚至擺爛到底，現在竟敢推託「還要6個月」，擺明就是惡意拖延，完全不把人民需求放在眼裡。這種推諉塞責的態度，簡直是無能至極。

許宇甄表示，勞動部如果還有一絲良知，應立即執行新法，讓80歲以上長者能儘速聘請移工，別再找藉口，別再糊弄人民。政府擺爛不作為，就是對長者的最大殘忍，人民的怒火終將反撲。民進黨政府搞罷免就不用等，對長者照顧卻要一拖再拖，民進黨心中只有權力，沒有人民。

勞動部 洪申翰 許宇甄

延伸閱讀

談80歲免評巴氏量表 洪申翰：倉促上路恐衝擊供需失衡

占GDP3%要8千億 許宇甄：改善兩岸關係 才能降低軍費支出

國民黨推超收普發現金1萬 許宇甄：不讓綠友友腦滿腸肥

立院今表決選罷法覆議案 許宇甄：若被否決卓榮泰立即下台

相關新聞

陳怡君助理費案民進黨廉政會出手 林岱樺案再等等

民進黨立委林岱樺、台北市議員陳怡君疑涉入助理費案，案情仍在發展中。民進黨廉政委員會主委邱駿彥今天表示，廉政會預計26日召...

【即時短評】治國跟著網紅走 要政府幹什麼？

近期民進黨政府為了「中國」二字，頻頻大動作，看似為保國安，實踐「抗中保台」的核心理念，實則全因部分網紅的兩三句話，便能「...

政院拍板！再婚不能拿贍養費 5年內分居3年可訴請離婚

民法規定婚姻破裂有責一方不准訴請裁判離婚，遭判決違憲，行政院會今拍板「民法」相關修法，增訂未來夫妻5年內分居3年即可請求...

曹興誠任文總執委 羅智強酸民進黨：符合道德標準

中華文化總會昨改選執行委員，新任委員包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠等人。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，顯然曹...

總預算報告未列總刪除數 卓榮泰：研議合法合憲救濟

立法院19日送出去年底三讀的「財政收支劃分法修正案」及「114年度中央政府總預算案」。行政院長卓榮泰說，總預算審查報告是...

新竹備戰！除舊汰欣設罷免辦事處 撕銘行動擴增據點

民團體發起罷免新竹縣立委第1選區徐欣瑩、第2選區林思銘，已於2月10日送件，中選會預計最快3月初通知第一階段審查結果；「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。