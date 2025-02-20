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頻繁懲處解僱清潔隊員 監院糾正彰化花壇鄉公所

中央社／ 台北20日電

監察院今天說，彰化縣花壇鄉公所頻繁懲處、解雇清潔隊員C員，甚至一天內發布10個懲處公告，管理措施顯然不當，違反懲戒解僱規定，侵害清潔隊員勞動權益，因此糾正花壇鄉公所並督促檢討改進。

監察委員王幼玲、王美玉今天透過新聞稿表示，C員在民國93年起擔任花壇鄉公所清潔隊資源回收車駕駛，但自108年顧姓鄉長上任至今，鄉公所已對C員實施3次懲戒解僱，事由包括108年侮辱長官、112年及113年違反工作規則情節重大，但前2次法院都判決兩造僱傭關係存在，且C員首次復職後，沒有被恢復原職，而是改派至文書工作，屬不當調動。

監委說，花壇鄉公所連續密集懲處C員，並在1年內計28個懲處，其中含9次大過；也曾在1個月內發出10個懲處，其中含5次解僱，頻繁發動懲戒解僱，用意顯然不是要求透過懲處制度自省改正，管理措施顯然不當。且花壇鄉公所還會追溯到好幾個月前發生的事，懲處恐未符比例原則且逾期失效。

監委說，懲戒解僱須遵循勞動基準法規定，應於事發後30天為之，且懲戒解僱程序正當性包括不得對勞工一次違規行為，處罰兩次以上，花壇鄉公所完全違反懲戒解僱規定。

此外，監委也說，C員歷次職場霸凌申訴，花壇鄉公所都判定不成立，但鄉公所職場霸凌審議小組都是公所內部成員，沒有外部委員，專業性及公平性不足，須由花壇鄉公所會同彰化勞工處，重新檢視工作規則並積極調查，維護當事人權益。

職場霸凌

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