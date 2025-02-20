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影／提《選罷法》暫時處分 民進黨團高院遞釋憲聲請書

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（左二）上午與幹事長吳思瑤（左）及律師等人一同前往高院遞送釋憲聲請書，針對《選罷法》提出暫時處分及釋憲。記者杜建重／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（左二）上午與幹事長吳思瑤（左）及律師等人一同前往高院遞送釋憲聲請書，針對《選罷法》提出暫時處分及釋憲。記者杜建重／攝影

賴清德總統公布《公職人員選舉罷免法》修正條文，未來罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反面影本。民進黨立院黨團總召柯建銘上午與幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜及律師等人，一同前往高院遞送釋憲聲請書，針對《選罷法》提出暫時處分及釋憲。

柯建銘隨後召開記者會表示，「不信正義喚不回，不容憲法盡成灰」，上一次在同樣的地點，民進黨對立法院擴權的法案提出釋憲，那時候他就已經說過，憲法已經在裝葉克膜，危在旦夕，後來釋憲成功，憲法恢復了正常。

柯建銘說，這次針對選罷法違法違憲的部分，民進黨同樣提出釋憲加暫時處分，再度來到這個地方搶救憲法。至於為什麼要搶救憲法？柯建銘指出，因為國民黨所提的選罷法修正案第78條有關提案人要附身分證；第80條連署人也要附身分證；第98條之2，假如沒有附身分證的話，要科以刑責，所以今天才要護憲，維持憲政的秩序。

柯建銘再一次表示，沒有一個人及政黨可以站在憲法的對立面。他很有自信的告訴大家，當民意起來的時候，大罷免自然會成功，所以他也再次預測，藍白終究要走入歷史的焚化爐，化作一股輕煙。

民進黨立院黨團總召柯建銘（中）上午前往高院遞送釋憲聲請書，他更預言藍白終究要走入歷史的焚化爐，化作一股輕煙。記者杜建重／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）上午前往高院遞送釋憲聲請書，他更預言藍白終究要走入歷史的焚化爐，化作一股輕煙。記者杜建重／攝影
賴清德總統公布選舉法修正條文後，民進黨立院黨團總召柯建銘（中）上午與幹事長吳思瑤（左二）、書記長陳培瑜（左一）及律師等人，一同前往高院遞送釋憲聲請書，針對《選罷法》提出暫時處分及釋憲。記者杜建重／攝影
賴清德總統公布選舉法修正條文後，民進黨立院黨團總召柯建銘（中）上午與幹事長吳思瑤（左二）、書記長陳培瑜（左一）及律師等人，一同前往高院遞送釋憲聲請書，針對《選罷法》提出暫時處分及釋憲。記者杜建重／攝影

憲法 柯建銘 釋憲

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