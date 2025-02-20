雞蛋產銷價差大 卓榮泰：優先提高產地價格

近期雞蛋產地價、批發價差達9.5元，雞農賠本賣蛋，叫苦連天。行政院長卓榮泰指出，提高產地價格是政策優先的方向，也要特別注意產地價與批發價間的合理價差，不能縱容有心人士的人為影響；他強調，尊重市場機制是大原則，但不能因此輕忽縱容價格操作。

近期雞蛋產地價格低靡，又遇飼料價格調漲，導致蛋農壓力大，農業部今在行政院會說明中蛋農訴求，認為批發價與產地價的合理價差為6.5到7.5元，卓榮泰指出，過去蛋價引發的問題，相信大家都還記得，絕對不能重蹈覆轍。

卓榮泰指出，政院對市場價格原則上採取尊重的態度，但絕對不能輕忽有人為刻意操作的狀況，一但超過合理價差，仍須有合理管制作為，確保市場秩序與民生的穩定。

卓榮泰表示，現在蛋產量較高，農業部希望降低產量並適度拉高產地價格，但對於種雞孵化要精準掌握，避免未來產量不足，他認為種雞停止孵化政策應採取審慎評估，確保產業可以穩定發展，不可操之過急。