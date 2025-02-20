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80歲免巴氏量表還要等 朱立倫：綠拖延非常惡劣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨舉行長照保險制民調發布記者會，主席朱立倫呼籲政府應儘速通過「長期照顧保險法」，以社會保險為基礎規畫可長可久的長期照顧制度，才能避免長照悲歌一再的發生。記者杜建重／攝影
國民黨舉行長照保險制民調發布記者會，主席朱立倫呼籲政府應儘速通過「長期照顧保險法」，以社會保險為基礎規畫可長可久的長期照顧制度，才能避免長照悲歌一再的發生。記者杜建重／攝影

立法院日前三讀通過修法，新增80歲以上被看護者免巴氏量表，但勞動部長洪申翰表示，配套完備需6個月以上再施行。國民黨主席朱立倫批評「非常惡劣」，立法院已經通過修法，民進黨想盡一切辦法拖延不執行，破壞台灣法治更會引起民眾強烈反感。

朱立倫今出席智庫記者會時受訪表示，他已經聽到非常多民眾強烈抗議，既然立法院已經通過了80歲以上免巴氏量表，民進黨想盡一切辦法拖延，想盡一切辦法不想執行，這樣是傷害這些長輩、傷害很多年輕人要照顧長輩的決心。

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，去年底相關修法在立法院完成三讀，勞動部長洪申翰說半年內沒辦法上路，他非常痛心，民進黨從來不尊重立法院通過的法律，但請尊重有外籍看護需求的長輩。

他也提到，長照預算是用不穩定的財源，採用長照保險才不用仰賴政府臉色，這會期國民黨團將力拚長照保險法過關。

國民黨 立法院 長照

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