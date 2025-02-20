綠委聲請選罷法釋憲 批藍白急送台灣給中華人民共和國

總統府18日公布公職人員選舉罷免法修正條文，新法20日起生效，民進黨立法院黨團認為條文違憲，今由總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜至憲法法庭聲請法規範憲法審查。柯批評國民黨與民眾黨急著把台灣送給中華人民共和國。

柯建銘再調強調「不信公理喚不回、不容憲法盡成灰」，去年聲請立法院職權行使法釋憲時，他就曾說過「憲法已經在裝葉克膜了」，危在旦夕，但因釋憲成功，憲法又恢復正常、又活起來了。他說對所有違法違憲的部分，一定釋憲、提暫時處分，以搶救憲法。

選舉罷免法修正案，條文規定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科100萬元以下罰金。

柯建銘認為憲法第17條規定人民有選舉、罷免、創制、複決之權，第22條保障基本人權、第23條為比例原則，但選罷法沒有所謂憲法第23條的問題，今天維持憲政秩序，是法治國最重要的，沒有一個人、一個政黨可以站在憲法的對立面。

國民黨不承認國會擴權釋憲結果，柯建銘指這代表國民黨「永不執政、不想執政」，只想藍白與共產黨合作，「很快、很急地把台灣送給中華人民共和國」。

對於大罷免，柯建銘預言藍、白終究要化作一縷青煙，台灣人民都很清楚，自己的生命、自己的財產比較重要，不可能讓中共來接收，這是很淺顯易懂的道理。

「終究會邪不勝正，終究台灣人會勝利。」柯建銘指大罷免的時代已經來臨，當民意起來的時候，大罷免必然會成功。