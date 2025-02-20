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藍委爭取建設反被罷免 朱立倫：台灣民主重大危機

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
迎戰大罷免，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政今出席桃園市黨部新春團拜，力挺桃園6名藍委。記者朱冠諭／攝影
迎戰大罷免，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政今出席桃園市黨部新春團拜，力挺桃園6名藍委。記者朱冠諭／攝影

桃園6名國民黨立委被民間團體鎖定罷免，國民黨主席朱立倫今出席桃園市黨部新春團拜時，表示這是台灣民主空前危機，6位藍委為桃園爭取超過億元建設經費，市府每年預算更可增加259億，卻遭到民進黨以罷免手段威脅，呼籲全民團結一致，不能讓為地方打拚的立委遭受不當打壓。

國民黨桃園市黨部今在市議會舉行新春團拜，張善政、黨主席朱立倫、黨部主委黃敏恭和多位民代都出席。

朱立倫致詞表示，近年來桃園在六都之中進步最快，人口持續成長，卻也面臨諸多挑戰，最關鍵的就是經費問題，也就是財政收支劃分法，桃園每年能分配到的經費都相當有限，所幸在6名立委努力下，桃園每年可以增加259億元預算，某些人卻反對將資源分配給地方，認為這些錢應該留在中央，現在他們要提案罷免藍委，為地方打拚的優秀立委竟然要面臨罷免，這完全不合理。

朱立倫說，6位立委先前也爭取到，外籍看護聘雇門檻鬆綁，逾80歲長者免巴氏量表即可申請，這項法案雖然去年已通過，至今卻仍未實施，還說要再等半年，這完全違法，也漠視民眾的權益。

朱立倫提到，在全球人工智慧與貿易戰當中，電力供應至關重要，台灣必須確保充足的電力來源，審慎評估核電議題，不應一味追求非核家園而犧牲減碳目標，這比直接關閉所有核電廠更為重要，綠營反對聲浪不斷，完全是出於意識形態，只想保護綠電利益，但國民黨仍會堅持到底。

對於還稅於民議題，朱立倫表示，去年我國稅收超徵5283億，這筆錢就是全民的納稅，不應該要回饋給人民嗎？他們建議撥出4成還給民眾，每人可領1萬元，剩下6成用於還債、建設及社會福利，這才是真正為民謀福利的政策。

朱立倫也說，今年通過的總預算創下歷史新高，達到2兆9300億元，比去年增加800億元，在這種情況下還說沒有經費、沒錢蓋設施，連台中氣爆案總統視察都說沒錢發慰問金；如果真的不夠用，可以動用預備金，現在卻說不行，難道要規定台灣的民主就是議會不能監督、不能刪減預算，立法院減少預算就要被說違憲嗎？

「民進黨認為民主就是要以他們為主，大家都要聽他們的，否則就要被罷免。」朱立倫說，若依照立院民進黨團總召柯建銘的說法，他們早在去年選後就組成5人小組，決定今年要大規模罷免，這是台灣民主的重大危機，前所未見的惡劣情況，關鍵時刻請支持者務必團結，守護桃園6名立委。

朱立倫 桃園 罷免

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