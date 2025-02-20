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掌民眾黨政策會 賴香伶：著重公平正義民生經濟為主

中央社／ 台北20日電

民眾黨主席黃國昌昨天宣布前立委賴香伶接任政策會執行長。賴香伶今天說，政策會角色是銜接黨團法案內容以及黨的政策，她比較著重社會公平正義，民眾黨政策決定一定是以民生經濟為主。

黃國昌昨天正式就任民眾黨主席，並發布一級主管名單，秘書長周榆修等多數主管幾乎留任，賴香伶則任政策會執行長，負責黨部與立院黨團溝通。

賴香伶上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚詢問為何決定接掌政策會，賴香伶說，2020年她到民眾黨，算是很早入黨，當時在國會努力4年，但民進黨62席是強勢的執政團隊，想做的事未必有機會能做。

賴香伶指出，這屆大家對國會的憲改、國會改革等議題，其實在2020年到2024年不是沒有談過，只是無法在檯面上被認知到；近幾個月民眾黨前主席柯文哲政治落難情勢下，她一直在思考除了在民間努力外，是否可以在黨內扮演角色。

賴香伶說，外界對民眾黨政策會沒那麼熟悉，但她在這一年中，對政策會的議題有些協助，包括參與諮詢會議、法案討論等。

黃暐瀚追問，是否本來就有與民眾黨政策會一起討論政策方向，賴香伶說，在法案研議上，有些都是她以前所提版本，像是外送專法，民眾黨要送出前都有徵詢她的意見，雖然她沒有浮上檯面，但仍有參與公聽會。

賴香伶表示，政策會是幕僚單位，角色是銜接黨團法案內容以及黨的政策。民眾黨能吸引年輕人、中間選民，是因為標舉要治理民生、經濟，這屆8席立委一定是民生法案放最前面，包括勞保改革、能源政策等。

賴香伶說，她比較著重社會公平正義，黃國昌也知道她過去的背景，一定是以民生經濟為主，著眼社會階層上的弱勢。各政黨應合作面對國際局勢，民眾黨願在關鍵時刻當藍綠間的橋梁，也期許總統賴清德能召開國是會議。

民眾黨 賴香伶 黃暐瀚

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