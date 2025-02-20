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曹興誠任文總執委 羅智強酸民進黨：符合道德標準

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今出席國政基金會記者會。圖／國政基金會提供
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今出席國政基金會記者會。圖／國政基金會提供

中華文化總會昨改選執行委員，新任委員包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠等人。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，顯然曹興誠近日風波在民進黨眼中符合民進黨認定的價值，把他請到文總真的太符合民進黨的道德標準了。

羅智強今受訪時表示，曹興誠進文總滿符合民進黨文化的，大家不要忘了文總全名叫中華文化總會，它的前身是復興中華文化運動，包括弘揚禮義廉恥、四維八德這些傳統價值；很顯然曹興誠最近的風波，在綠營眼中可能認為，這非常符合他們所認定的民進黨價值。

羅智強也說，賴清德總統是文化總會的會長，他以會長之姿請了一堆主張、甚至實際參與推動大罷免行動的人，把文化總會變成罷免總部，賴總統可能也不需要再演了，民進黨立院黨團總召柯建銘說要把賴清德當最後王牌拱出來，「不用，現在直接提槍快跑上陣」。

羅智強批評，賴清德都已經把文化總會當成罷免總部了，讓一堆搞罷免的人進到文總來，民進黨大惡罷要癱瘓台灣、仇恨對立，整個毀滅民主制衡的陽謀是赤裸裸的。

此外，對於立法院昨天將中央政府總預算案與財劃法修正案送交總統府與行政院，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說是台灣的國家財政蒙難日。羅智強說，吳思瑤應該先回答，她那麼快上車、幫曹興誠的照片背書，翻車之後，是不是造謠蒙難日？

曹興誠 民進黨 罷免

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