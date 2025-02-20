吳思瑤指藍白引爆財政核彈 民眾黨團批添罷免柴火

立法院昨天送出中央政府總預算案、財政收支劃分法審查報告，民進黨團幹事長吳思瑤直指藍白引爆財政核彈。民眾黨團副總召張啓楷今天說，吳思瑤已經變成造謠大王，故意製造社會動盪，刪減數字清清楚楚，兩者本來就有相關，民進黨只是想要為大罷免再添柴火。

立法院昨天送出114年度中央政府總預算案、財政收支劃分法修正案審查報告，吳思瑤在臉書發文表示，總預算案綁定財劃法一起送出，藍白一次引爆兩個財政核彈，搞垮中央財政犧牲全民利益，「記住這一天，2025年2月19日是台灣的國家財政蒙難日。」

張啓楷今天透過影片向媒體表示，吳思瑤已經變成造謠大王，根本就是睜著眼睛說瞎話，想要故意製造社會動盪，所謂在野黨引爆兩個財政核彈，民進黨才是製造禁不起考驗的謠言，包括委員會跟院會的刪減數額，還有統刪要減列939億元等，審查報告都寫得清清楚楚。

張啓楷也說，中央政府總預算案跟財政收支劃分法，兩者本來就互有相關，按照憲法規定可以一起送出，而這也是委員會召委的職責，立法院長久以來都有先例，吳思瑤明知真相還要造謠，根本就是故意製造社會對立，只是為了幫大罷免添柴火，相信人民不會原諒民進黨。