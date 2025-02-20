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總預算報告未列總刪除數 卓榮泰：研議合法合憲救濟

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

立法院19日送出去年底三讀的「財政收支劃分法修正案」及「114年度中央政府總預算案」。行政院卓榮泰說，總預算審查報告是否合乎預算法與憲法規定，政府高度存疑；他也說，針對總預算案，行政院將研議合法合憲的救濟方式。

卓榮泰上午在行政院會提示指出，感謝上周賴清德總統依憲法召開憲政史上首次院際會商，也達到相當進展，會後他也與立法院長韓國瑜及考試院長周弘憲討論業務，他特別感謝韓國瑜為總預算主持朝野協商，雖然最後沒有如願，但各種努力看在國人眼裡值得肯定。

卓榮泰指出，雖然朝野協商沒有達到預期目標，行政院也清楚，討論過程並非韓國瑜一人能決定，他對此表示感謝。他也提醒各部會依憲法等法律，準備充足且清楚的內部資料，將來提出說明時，能讓立委了解窒礙難行之處，能讓最短時間內做必要預算補救。 

卓榮泰表示，昨天行政院同時收到財劃法、今年度總預算案，這是行政院史無前例、第一次收到未明列總刪除數的總預算案，對於這份審查報告是否符合預算法以憲法規定，政院高度存疑，財劃法也有明顯瑕疵，兩案一併送到政院，將導致生效前後順序的爭議，嚴重影響國家財政。

卓榮泰認為，財劃法大幅改變中央與地方間財政結構，卻沒有併同檢討事權分配，進一步擴大城鄉差距，也削弱行政權，造成中央政府若干施政項目無法順利推動或延續。

卓榮泰續指，今年度總預算案並經過三讀明白決定，甚至要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立及責任政治原則，而刪減及凍結規模龐大也是史無前例，更造成許多部會施政窒礙難行，因此政院將研議合法合憲的救濟方式，確保國家能持續穩定向前。

因應立法院下周二開議，當天邀請行政院施政報告及施政總質詢，卓榮泰指出，質詢期間，機關首長除了陪同總統接見外賓或重要公務外，都應該經過請假程序，否則皆應親自出席立法院會，表示對立法院的尊重。

另針對多項輿情反應、重大政策及立委特別關注議題，卓榮泰提醒，首長務必清楚掌握、適時清楚說明，讓國會及社會都能清楚了解各項政策施行，有利於各界了解政策推動及政務推行。

卓榮泰 行政院

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