林岱樺涉詐領助理費遭搜索 民眾黨團質疑淪政治追殺

民進黨立委林岱樺疑涉嫌詐領助理費，國會辦公室、服務處今天遭到檢調搜索。民眾黨立法院黨團表示，面對林岱樺與台北市議員陳怡君，民進黨態度微妙，不難讓人聯想派系鬥爭與高雄市長初選，民代助理費制度確實存有模糊空間，早已成為政治偵防、司法追殺的工具。

林岱樺有意投入下屆高雄市長選舉，如今傳出疑似涉嫌詐領助理費，國會辦公室與地方服務處接連遭到搜索。民進黨發言人吳崢表示，尊重司法調查、毋枉毋縱，林岱樺服務處則發布聲明，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，以還清白。

民眾黨立法院黨團透過新聞稿指出，林岱樺遭到檢舉疑似涉嫌侵占助理費，一大早檢警兵分多路搜索住處與辦公室，當事人還高舉雙手大喊「司法干預初選、政治干預司法」。無獨有偶，陳怡君也被指控從2019年開始利用親友當人頭助理，詐領高達300多萬元助理費，雖然目前以100萬元交保，但是高等法院已經發回交保裁定。

民眾黨團表示，面對陳怡君和林岱樺，民進黨中央態度微妙，陳怡君案裝沒事，林岱樺案則火速由發言人出面強調「尊重司法調查，毋枉毋縱」，回應力道強弱有別，不難讓人聯想到派系鬥爭與高雄市長初選角力。

民眾黨團指出，相較於民進黨中央黨部，綠營側翼倒是積極放話護航，相關言論包括「助理費問題不一定是貪汙，是因為制度缺陷」、「議員薪水低入不敷出，不得不用人頭把錢洗出來，支付服務處水電費、跑紅白帖、油費」，「如果要查，所有議員都難逃助理費的問題」。

民眾黨團認為，如果人頭助理詐領本來就天理難容，絕對不像雙標側翼說得那麼「合情合理」、「不得不然」，民代助理費制度確實存有許多法律模糊空間，以停職中的新竹市長高虹安為例，就連高等法院都向憲法法庭聲請釋憲，因為檢察官辦案經常片面理解，進而認定犯罪事實並予以起訴，早已成為政治偵防、司法追殺的工具。

民眾黨團說，法界人士原本期待憲法法庭能夠通盤檢討，沒想到大法官卻僅以數頁報告草率回應「不受理」，如今民進黨從中央到地方民代也涉入助理費疑雲，想要再用同樣的理由申請釋憲或辯解，恐怕也會嘴軟無力。

民眾黨團表示，憲法法庭應該捍衛價值與公平性，如今無視法官與人民的求助，助理費制度性問題一推二五六，執政黨的政治性議題卻貼心服務到家，民代助理費的制度面問題一日不解決，就無法建立客觀的法律秩序，也讓民代經常在不確定的定義上走鋼索，人人自危，更成為當權者拿來對付政敵、政治鬥爭清算的工具。