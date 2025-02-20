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教育部禁交流中國統戰部轄下大學 朱立倫批動機惡劣

中央社／ 台北20日電

教育部宣布，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流。國民黨主席朱立倫今天說，不要有那麼多惡劣的政治動機，如果要特地去標籤化，教育部乾脆宣布所有中國大陸的學校通通不合法。

教育部長鄭英耀今天表示，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，未來教育部也不會採認這些學校的學歷，目前已知有華僑大學等3所學校。

朱立倫上午出席國民黨智庫舉行的長照保險制民調發布記者會，會後受訪表示，不要那麼多惡劣的政治動機，兩岸觀光被搞爛，現在兩岸學術交流也要故意透過一些特定的方式來打擊。

他認為，應先看是什麼樣的學校，如果符合教育部、符合國際認證的好學校，任何的兩岸交流應持續歡迎，希望能有更多學生到台灣就讀。

朱立倫說，台灣的學生到大陸就讀，是正常的兩岸學生交流，如果要特地去標籤化，教育部乾脆宣布所有中國大陸的學校通通不合法，禁止中國大陸的學生來台灣就讀，這樣兩岸就是走向仇恨、對立，跟全世界希望的兩岸交流、對話走相反方向，這就是民進黨為了搞對抗、惡罷、政治，在2025年推出的一系列作法。

中華文化總會改選執行委員，新任委員有聯電前董事長曹興誠引發議論，朱立倫說，非常遺憾，中華文化復興總會應該從事文化復興工作，現在卻變成搞政治、搞罷免、反中華的文化總會，變成綠營的綠友友基地，民眾無法接受。

朱立倫認為，民進黨已經搞爛很多台灣的文化，不要再讓中華文化復興總會變成民進黨搞爛台灣文化的基地。

立法院日前三讀修正通過就業服務法部分條文，新增被看護者80歲以上，免經巴氏量表即可聘雇移工，但勞動部表示，配套完成後再發布實施，估計要6個月以上。

朱立倫說，民進黨想盡一切辦法拖延、不想執行，這樣是傷害長輩，傷害很多年輕人要照顧長輩的決心，會引起民眾強烈不滿跟反感，這也是破壞台灣法治的做法。

教育部 朱立倫 民進黨

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