黃捷控罷免連署書造假 柯志恩：可支持檢附身分證影本

有意投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，疑因涉詐領助理費，立法院辦公室與地方服務處今遭檢調兵分多路搜索。國民黨立委柯志恩今表示，民進黨家內事不多做評論，此案已進入司法程序，希望司法毋枉毋縱。

作為高雄市長潛在對手，柯志恩今在國政基金會記者會後受訪表示，此案已進入司法程序，林岱樺若有任何覺得委屈的地方，應該由她出來說明。

至於民進黨高市立委許智傑指控她曾在美國加州置產，柯志恩重申，她在2016年當選立委後，就如實申報美國房產，並於2023出售，在年底買了高雄的房產，「我賣美國、買高雄，這在所有的財產申報上都很清楚的合法告知，」不曉得還有什麼好質疑的。

此外，民進黨立委黃捷指控罷免許智傑、黃捷團隊「高雄雙罷劫」連署書造假，背後是國民黨高雄市黨部在操盤。柯志恩表示，黃捷應該尊重公民團體，一如民進黨不斷強調尊重公民團體，市黨部絕對沒有介入。

柯志恩呼籲黃捷尊重、勇敢面對公民團體對她的挑戰，這才是負責任的立委該有的態度，不然黃捷就支持檢附身分證影本，可以杜絕她所說的造假，這不是剛好符合國民黨修法的要旨嗎？