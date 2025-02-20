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政院國土安全政策會報 糧食領域納關鍵基礎設施

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君昨日主持國土安全政策會報第15次會議。圖／行政院提供
行政院副院長鄭麗君昨日主持國土安全政策會報第15次會議。圖／行政院提供

行政院副院長鄭麗君19日主持「行政院國土安全政策會報」，針對2024年關鍵基礎設施（CI）盤點結果，未來將CI從現行的八大領域拓展至九大領域，增加維持社會韌性不可或缺的糧食領域，並在既有領域基礎下擴增能源、水資源、醫院、金融等範疇。

鄭麗君重申，賴清德總統成立「全社會防衛韌性委員會」的目標，是為了打造更堅強的國家韌性，並宣示從今年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，以不依賴國軍支援的方式，參考國際最新經驗來設計；即全社會防衛韌性要特別加強非軍事部門的防護機制，驗證民防、災防體系執行保護國人行動的能力。鄭麗君表示，在這之中，CI正是維持國家安全、社會安定最重要的一環，她期許大家在自我防護及民防的運用上，共同朝此目標繼續努力。

她聽取「2024年關鍵基礎設施盤點暨領域分類檢視結果」報告後表示，政委季連成將CI從現行的8大領域拓展至9大領域，增加維持社會韌性不可或缺的糧食領域，並在既有領域基礎下擴增能源、水資源、醫院、金融等範疇。

對於新納入的設施，除國土辦已規劃辦理防護計畫輔導訓練及標竿學習外，鄭麗君請各主管機關予以輔導協助，完成安全防護計畫，據以落實風險管理、通報應變、安全防護，妥善備好相關復原作業，並強化公私協力進行CI防護，以提升全社會防衛韌性。

鄭麗君表示，除實體防護以外，資安防護也同等重要，她請各主管機關滾動檢討相關資安防護基準，提供各領域CI依循，並請數發部資通安全署會同CI主管機關，研議增加相關資安稽核與應變聯防能量，以提升關鍵基礎設施的資安防護。

主管 資安 鄭麗君

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