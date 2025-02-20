拚優先法案 國民黨：77%民眾挺長照保險取代賦稅制

我國將邁入超高齡社會，推動長照保險制再度引發討論，國民黨立法院黨團將長照保險列為本會期優先法案。國民黨智庫今公布民調指出，高達77.3%民眾支持將長照賦稅制改保險制。根據國民黨草案版本，長照保險開辦初期費率為1.19%，約為健保的4分之1，最低每人每月負擔約為100元起。

全台掀起大罷免潮，國民黨新會期聚焦民生議題，繼日前公布能源政策民調後，今天再針對長照保險制舉行民調發布記者會。

我國65歲以上長者已超過468萬人，預計今年4、5月正式邁入超高齡社會。國政基金會董事長、黨主席朱立倫表示，長照問題已討論幾10年了。10年前，國民黨與民進黨為長照2.0展開辯論，他在當時表示，日本已經放棄長照預算制，改為保險制，結果很快地，全世界各國基本上都已走向長照保險制。

朱立倫說，日韓陸續推動長照保險，眼看長照2.0明年要到期了，民進黨要推長照3.0，還要繼續走預算制，由政府撥補相關預算來做長照。他要很感嘆地說，政府只是把遺贈稅、菸捐等不穩定的稅收，再加上政府提撥的一點錢做長照。但需要長照的人口愈來愈多，需求這麼高、預算這麼少，能做的非常有限。

朱立倫說，每個家庭只要碰到長輩需要的時候，每月要負擔的錢至少三四萬元以上，至少要花幾百萬元，而長輩又不願意讓子女負擔，所以長照悲歌不斷在各地發生。國民黨在本會期推出長照保險修法，不僅是宣示，法案也已透過智庫完成，他相信是非常具體可行，也能讓長照保險制可長可久。

智庫執行長、立委柯志恩指出，民調結果顯示，有77.3%民眾支持制訂「長照保險法」，將現有的賦稅制改為保險制，以籌措足夠的長照財源，僅14.8%不支持。該份民調委託十方民調以市話調查方式進行，調查時間為2月10日至2月12日，有效樣本數為1069份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97％。

柯志恩說明，長照保險開辦初期費率為1.19％，約為全民健保5.17%的4分之1，舉例月薪6萬元者，每人每月負擔僅約200元，遠低於「家總」民調中「每人每月願意增加922元」，是民眾可負擔的長照保險。再者，目前長照基金規模已達數百億元，未來實施長照保險後，政府的財政負擔也不會有過大的增加，是長照保險最佳的推動時機。

智庫永續發展組召集人陳宜民說明，長照保險提供服務包括身體照顧、如廁沐浴、環境清潔、安全看視、復健訓練、輔具服務、無障礙改造、交通接通、喘息服務、照護諮詢與訓練以及照顧者的現金給付等。