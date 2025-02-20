影／逾七成民眾支持 國民黨提民調籲通過長照保險法

國民黨智庫上午舉行《2025民生議題調查系列：長照保險制民調發布會》記者會，調查結果發現，有超過七成七的民眾支持長照保險制。國民黨主席朱立倫呼籲政府應儘速通過「長期照顧保險法」，以社會保險為基礎規畫可長可久的長期照顧制度，才能避免長照悲歌一再的發生。

朱立倫表示，有鑑於我國人口高齡化與少子化問題日趨嚴峻，今年將正式邁入「超高齡社會」，長照的議題不但是個人的問題也是家庭的議題、全民的議題，是未來嚴重的挑戰，在台灣65歲以上的長者已經超過468萬人，超高齡社會又碰到快速少子化，台灣的人口只會越來越少越來越老，長照到底該怎麼辦？

朱立倫說，明年長照2.0要到期，民進黨說要推長照3.0繼續走預算制，什麼叫預算制？就是由政府撥補相關的預算來做長照，把一些不穩定的稅收，就再加上政府提撥的一點錢做長照，問題是需要長照的人越來越多，這幾年長照的人口已經增加了5倍，很快就會10倍，而長照的需求這麼高，我們的預算這麼少，能做的就非常有限。

朱立倫表示，每一個家庭只要碰到有長輩倒下來，萬一長輩失智失能的時候，每個月要負擔的錢至少要三、四萬以上，照顧長輩至少要花100萬，而長輩又不願意讓子女負擔，以致長照悲歌不斷發生。

朱立倫指出，日本、韓國已經看到了，全世界很多國家都看到了，台灣應該趕快來推動長照保險制，國民黨會儘快在這個會期推出長照保險法。