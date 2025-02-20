快訊

教育部點名陸3所大學隸屬統戰部 鄭英耀：禁止交流、學歷不會再採認

川普嗆烏克蘭贏不了！再轟澤倫斯基「做得很爛」

日職／養樂多吉祥物燕九郎中之人離世 球團證實並暫停活動

林岱樺民調一路領先驚傳涉案被搜索 競爭對手反應曝

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺（右四）驚傳涉案，她的競爭對手低調不回應。圖／本報資料照
立委林岱樺（右四）驚傳涉案，她的競爭對手低調不回應。圖／本報資料照

民進黨立委林岱樺去年2月率先宣布參選下屆高雄市長，隨後同黨立委賴瑞隆、邱議瑩及許智傑等人陸續加入戰局，依據各家民調結果，林岱樺都在前段班，今天驚傳涉案，同黨2競爭對手及國民黨立委柯志恩全都低調不回應。

今早林岱樺服務處傳出遭檢調搜索，立委賴瑞隆恰巧陪同市長陳其邁出席「南方淨零倡議行動論壇X淨零解決方案展覽」開幕展，針對涉案一事，陳其邁說希望「毋枉毋縱、盡速釐清真相」。

同行參加活動的立委賴瑞隆也被現場媒體詢問看法，只見賴瑞隆臉色凝重，用手比向市長陳其邁，意指市長回應就好，他不願意發表意見。聯訪後記者追問，賴依舊搖搖頭不回應。

除賴瑞隆外，邱議瑩也說不回應，許智傑則尚未表態。

立委柯志恩辦公室表示，此事件為司法案件，且無涉公共事務，目前宜由檢調說明。

立委林岱樺今天驚傳涉案，服務處發聲明強調清白。圖／林岱樺服務處提供
立委林岱樺今天驚傳涉案，服務處發聲明強調清白。圖／林岱樺服務處提供

林岱樺 賴瑞隆 陳其邁

延伸閱讀

孤鳥林岱樺遭搜索 牽動綠營菊系多打一的高市長選情

檢調搜索！立委林岱樺仁武服務處 現場畫面曝光

立委林岱樺疑涉詐助理費遭搜索 服務處強調恪守法規

【即時短評】林岱樺捲詐領助理費 背後是誰下重手？

相關新聞

孤鳥林岱樺遭搜索 牽動綠營菊系多打一的高市長選情

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢調今早北高同步搜索，由於林岱樺在高雄市長選舉民調領先，民進黨內也出現其他幾位「菊系」市長...

【即時短評】林岱樺捲詐領助理費 背後是誰下重手？

2026高雄市長選戰群並起，民進黨內初選林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑四強鼎立，競爭尤其激烈，不料選戰升溫之際，積極布局...

涉詐助理費遭偵訊 林岱樺：8任期間一向恪守法規

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢調今天一早拂曉出擊，兵分多路前往立法院辦公室、服務處及住處進行搜索，目前搜索行動正在進行...

教部封殺陸暨南等三學府 傅崐萁悲哀：民進黨井底之蛙

教育部以統戰為由，全面禁止公私立大學和大陸華僑大學及廣州暨南大學的交流合作，以及禁止我高中職校方鼓勵學生前往就讀。國民黨...

罷免陳玉珍連署失敗 朱立倫：綠營在外島難抄名單

罷免陳玉珍的民團「珍礙金門」昨宣布，離第一階段門檻還差73份，因此選擇不送件。國民黨主席朱立倫表示，綠營在金馬外島比較難...

卓榮泰批立院未列刪除數 翁曉玲：連加減乘法都不會

行政院昨天收到立法院送出的中央政府總預算案，院長卓榮泰深夜於臉書表示，行政院收到未明列總刪除數的總預算案，更稱這是「歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。