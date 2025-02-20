林岱樺民調一路領先驚傳涉案被搜索 競爭對手反應曝
民進黨立委林岱樺去年2月率先宣布參選下屆高雄市長，隨後同黨立委賴瑞隆、邱議瑩及許智傑等人陸續加入戰局，依據各家民調結果，林岱樺都在前段班，今天驚傳涉案，同黨2競爭對手及國民黨立委柯志恩全都低調不回應。
今早林岱樺服務處傳出遭檢調搜索，立委賴瑞隆恰巧陪同市長陳其邁出席「南方淨零倡議行動論壇X淨零解決方案展覽」開幕展，針對涉案一事，陳其邁說希望「毋枉毋縱、盡速釐清真相」。
同行參加活動的立委賴瑞隆也被現場媒體詢問看法，只見賴瑞隆臉色凝重，用手比向市長陳其邁，意指市長回應就好，他不願意發表意見。聯訪後記者追問，賴依舊搖搖頭不回應。
除賴瑞隆外，邱議瑩也說不回應，許智傑則尚未表態。
立委柯志恩辦公室表示，此事件為司法案件，且無涉公共事務，目前宜由檢調說明。
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