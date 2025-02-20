罷免陳玉珍連署失敗 朱立倫：綠營在外島難抄名單

罷免陳玉珍的民團「珍礙金門」昨宣布，離第一階段門檻還差73份，因此選擇不送件。國民黨主席朱立倫表示，綠營在金馬外島比較難透過抄名單去連署，還是呼籲大家回歸正軌，不要再搞惡罷，讓民眾非常反感。

朱立倫今出席國政基金會「長照保險制民調發布會」後受訪表示，很多人都知道，綠營在金馬外島比較難所謂的連署，其中很多大概也很難去抄名單、或是做一些偽造，因此造成他們無法連署成功。他希望每個地方都能全心為民生、為地方建設來努力，如果都是要搞仇恨、搞動員、搞惡罷，台灣2025年是不是成為民生停擺年？

朱立倫說，全世界在拚AI、在拚貿易戰，台灣在拚政治、在搞惡霸，那不是成為世界最大的笑話嗎？

此外，有民進黨立委質疑罷團抄襲黨員的名冊，今上午前往提告。朱立倫說，這就是為什麼立法院一定要通過新的「選罷法」，就是希望避免所有抄襲和偽造，所以希望要附身分證，結果中選會竟然希望大家在第二階段還持續適用舊法，中選會是鼓勵民眾造假、還是鼓勵抄襲嗎？還是鼓勵過去這樣不當的做法嗎？