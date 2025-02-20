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卓榮泰批立院未列刪除數 翁曉玲：連加減乘法都不會

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
院長卓榮泰深夜於臉書表示，行政院收到未明列總刪除數的總預算案。國民黨立委翁曉玲批評，預算書通過的數字金額還看不懂的行政院，誰會相信有能力來管理國家大事？圖／聯合報系資料照片
院長卓榮泰深夜於臉書表示，行政院收到未明列總刪除數的總預算案。國民黨立委翁曉玲批評，預算書通過的數字金額還看不懂的行政院，誰會相信有能力來管理國家大事？圖／聯合報系資料照片

行政院昨天收到立法院送出的中央政府總預算案，院長卓榮泰深夜於臉書表示，行政院收到未明列總刪除數的總預算案，更稱這是「歷史上首次」。國民黨立委翁曉玲批評，這種連基本的加減乘除都不會、預算書通過的數字金額還看不懂的行政院，誰會相信它有能力來管理國家大事？

翁曉玲表示，卓榮泰是歷史上首次，一位提出三次法律覆議案都被否決的院長，竟然還厚顏無恥地坐在閣揆位置上領導行政院，難怪會算不出來立法院三讀通過的114年度總預算數額。

翁曉玲說，主計總處是沒有預算會計資訊系統可計算嗎？數位發展部不是有一群AI科技人才，難道不會發展一套系統計算？再笨，各個部會也可用計算機一筆一筆加減計算出來吧！

翁曉玲批評，這種連基本的加減乘除都不會，預算書通過的數字金額還看不懂的行政院，誰會相信它有能力來管理國家大事？這種程度，難怪也只能搞罷免。

「真後悔，先前沒有堅持要多刪行政院的預算。」翁曉玲懊悔地說，給了中央政府兩兆多的經費竟然還算不出來，是錢太多，算錢算到手軟嗎？行政院要提覆議，本是預料中的事，卓榮泰根本無須講這些可笑的理由，這只會更加凸顯出卓榮泰的荒謬無能罷了。

卓榮泰 翁曉玲 行政院

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