賴政府封殺陸三學府 朱立倫 : 搞爛觀光再打擊學術交流？

中國大陸華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院因被指受大陸統戰部管轄，教育部宣布將禁止我國大學和這兩校交流合作。國民黨主席朱立倫說，不要那麼多惡劣的政治動機，兩岸觀光被搞爛，現在兩岸學術交流也要故意透過特定方式來打擊。

114全國大專校院校長會議今天在宜蘭大學登場，教育部長鄭英耀受訪時指出，禁止所有台灣大專校院與上述3校交流，且學歷不再獲採認。

朱立倫今出席智庫記者會後受訪表示，如果今天是符合教育部、符合國際認證的好學校，任何兩岸交流，國民黨都持續歡迎，希望更多學生來到台灣就讀，也一樣，台灣學生到大陸就讀，這是正常的兩岸學術的學生交流或學生就讀，如果要特地標籤化，乾脆教育部就宣布所有中國大陸的學校統統不合法。

朱立倫也問，中國大陸的學生可不可以來台灣就讀？如果也要統統禁止，兩岸就是持續走向仇恨對立，和全世界希望的兩岸交流、兩岸對話正好相反，這就是民進黨為了搞對抗、為了搞惡罷、為了搞政治，在2025推出的一系列做法。

此外，媒體詢問，文化總會最新的委員名單，被外界質疑罷免色彩濃厚，其中許多綠友友抗中色彩鮮明。朱立倫表示，非常遺憾，中華文化復興總會就是應該真正的從事文化復興的工作，今天變成一個完全搞政治、搞所謂的罷免或者是反中華的文化總會，變成一個綠營的綠友友的基地，這都是民眾不能接受的。

朱立倫說，民進黨已經搞爛很多台灣的文化，不要再讓中華文化復興總會變成他們搞爛台灣文化的基地。