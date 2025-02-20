孤鳥林岱樺遭搜索 牽動綠營菊系多打一的高市長選情

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢調今早北高同步搜索，由於林岱樺在高雄市長選舉民調領先，民進黨內也出現其他幾位「菊系」市長參選人整合力抗林岱樺風聲，此時爆出司法案件，除了引發陰謀論聯想，是否衝擊選情備受關注。

目前檯面上表明參選2026高雄市長的包括立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，勞動部前部長許銘春在勞動部霸凌案後，近來已轉趨低調，高雄競選辦公室也已熄燈，已在高雄市長選戰中提早出局。

由於林岱樺民調領先，綠營高雄市長初選態勢已出現派系整合風聲，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑同屬「菊系」，可能先行整合出一組人馬，再與林岱樺一對一初選。

據了解，局係內部整合並非空穴來風，已有參選人主動遞出橄欖枝，先後與另外兩位市長參選人提整合之事，但未獲明確回應，目前仍是各自努力衝人氣，還未到攤牌時刻。

派系人士分析，最後三人仍會在派系有力人士協調下取得共識，先進行民調推派支持度最高的一人，代表菊系與林岱樺一對一決勝負，如此一來壓下林岱樺的可能性相當高，也比較能讓林岱樺口服心服，有利初選後的整合。

林岱樺自知是黨內孤鳥，只能訴求民意支持，拚命跑基層和民眾搏感情，並尋求和黨內其他派系合作，過年前跑鳳山果菜市場拜票時，湧言會市議員幾乎傾巢而出陪同掃街，似乎透露出雙方合作端倪，如今爆出司法案件，是否打亂初選佈局，有待觀察。