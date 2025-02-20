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親密照風波曹興誠嗆真的又怎樣 游淑慧酸：綠營水準
聯電創辦人曹興誠遭資深媒體人謝寒冰曝多張與陸籍女子的親密照，曹表示要提告。對於曹興誠昨天再反嗆「真的又怎樣？你是誰？有什麼身分資格任意散布我的隱私？」國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書說，「這句話等於告訴大家：他就爛又怎樣。」
游淑慧說，「嗯，好棒棒，是沒人能拿他怎樣。但綠營的標準和水準就這樣」，一天到晚指責別人，要別人道歉、要別人下台，然後輪到自己，就傲慢地嗆「真的又怎樣。」
游淑慧說，還有出入賭場的鄭文燦、出入有女服務招待所的梁文傑、親中的趙天麟、自拍情色片的羅致政、性騷的黨內大老，「真的又怎樣？爛又怎麼樣？選輸又怎樣？」
游說，有錢有勢、就能選輸不認、玩罷免，拿錢亂告、拿錢砸人、拿錢干預政治，曹興誠就是一個，有錢就聲音大的土豪。
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