教部封殺陸暨南等三學府 傅崐萁悲哀：民進黨井底之蛙

教育部以統戰為由，全面禁止公私立大學和大陸華僑大學及廣州暨南大學的交流合作，以及禁止我高中職校方鼓勵學生前往就讀。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天受訪表示，有80多國家的學生前往就讀，民進黨持續當井底之蛙，但請不要破壞台灣學術對外的交流。

中國大陸華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院因被指受大陸統戰部管轄，教育部長鄭英耀宣布，禁止所有台灣大專校院與上述3校交流，且學歷不再獲採認。更有媒體點名，傅崐萁、國民黨立委萬美玲曾經就讀過。

傅崐萁說，這是民進黨一貫的手法，動用國家機器，搭配特定媒體，全面性對抹紅抹黑在野黨，卻無視廣州暨南大學是一間百年名校，幾乎全世界所有先進國家的教育部都承認廣州暨南大學的學術成果及文憑，更有80多個國家的學生前往就讀，結果我們的教育部不知道憑什麼依據，指對方是統戰學校，「我實在覺得很悲哀」。

傅崐萁說，當全世界正值經貿大戰，台積電面臨重大危機之時，賴政府只知道內鬥，持續當井底之蛙，試圖透過一貫伎倆，替大罷免添柴火，這讓他不僅感嘆，「賴清德若要殺在野黨立委，我們願意承受，但請不要破壞兩岸關係，跟台灣學術對外的基本水平、認知及交流」。