【即時短評】林岱樺捲詐領助理費 背後是誰下重手？

2026高雄市長選戰群並起，民進黨內初選林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑四強鼎立，競爭尤其激烈，不料選戰升溫之際，積極布局、民調領先的林岱樺卻爆出詐領助理費疑案，此事是單純司法案件，還是背後暗藏政治鬥爭的算計，格外受外界矚目。

高雄市長陳其邁再1年多任期屆滿，「後邁時代」由誰接班，備受關注。下屆市長選舉，民進黨內共5人表態競爭，其中以立委林岱樺動作最積極，近來她勤跑基層，爭取曝光，甚至連大型看板，都直接掛上「高雄市長參選人」字樣，展現當仁不讓雄心。

從去年12月起，林岱樺陣營陸續釋「民調第一」結果，營造極高聲量，卻也遭遇不少異議，甚至傳出民進黨內其他有意參選的立委整合夾攻一人，及「林岱樺出線，我就不投」的說法，黨內另一女將邱議瑩也傳在公開場合直言「不會讓林岱樺被提名」，讓民進黨內初選平添變數。

不料就在初選激戰之際，林岱樺卻驚爆「詐領助理費」爭議，今天遭到檢調搜索與約談，引發外界諸多揣測。過去政治人物在選舉期間遭檢舉案件並不罕見，但此事時機點格外敏感，容易讓人聯想，「背後是誰下的重手」。

近來，國內不少民代捲入詐領助理費風波，第一時間幾乎人設盡毀，此次則是聲量居高不下，有意爭取高雄市長大位的林岱樺「被檢舉」，林岱樺本身是黨內「孤鳥」，陣前儘管加入正國會，並傳與湧言會合縱連橫，派系奧援力道仍顯薄弱，只能依靠基層民意與個人努力突圍。而這場權力角逐是否有人希望透過司法手段，提前讓林岱樺退出戰局，平添想像空間。

民進黨在2018年高雄市長選戰中，因初選過度競爭、派系難以整合，最終導致韓國瑜攻下高雄，成為黨內深刻的教訓。雖然2020年陳其邁成功奪回市府，但黨內對於2026年的選舉仍高度警覺，深怕再次因內耗而失去高雄。此次初選，無論是新潮流內部整合，還是林岱樺的強勢挑戰，競爭都較以往激烈，這次她捲入涉詐助理費風暴力能否全身而退，成為挑戰下屆市長的關鍵課題。