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連發3文批曹興誠噁心、垃圾 楊蕙如：唬爛AI把台灣人當白癡

聯合新聞網／ 綜合報導
聯電前董事長曹興誠被爆出不雅照片，他斥為典型中共作風，照片為合成。記者陳正興／攝影
聯電前董事長曹興誠被爆出不雅照片，他斥為典型中共作風，照片為合成。記者陳正興／攝影

聯電創辦人曹興誠近日遭爆與中國大陸女子發展婚外情，曹興誠已放話要提告求償。對此卡神楊蕙文透過臉書連發3文發表對此事的看法，她認為曹興誠是嘴說抗中，但私生活卻親中的「垃圾」、「嘿咻學院院長」，這樣的人居然還被台派當成寶，真是「笑話一個」，也感嘆台灣人就是太單純、善良，讓這些台派很容易被騙。

楊蕙如對於曹興誠被爆出不雅照一事，於17日首先發文表示：「曹興誠這種嘴砲抗中，實際舔中親中小三的垃圾，還被台派當成寶，真的笑話一個！」爾後又於同日下午表示：「曹興誠根本『嘿咻學院』的院長、最佳代言人，都幾歲了還在外遇，舔中、親中國小三，嘔嘔嘔」。

該起事件因爆料者與曹興誠隔空互槓延燒，楊蕙如於18日又再發文，感嘆「台灣人的優點就是善良、單純，缺點也是太善良單純」，她並舉例，「像很多中國YouTuber就利用這點騙錢、騙流量，也有過去帶高科技技術去舔中、背叛台灣，還主張統一公投的，現在嘴砲說要捐錢，就一堆台派被騙。」

楊蕙如並認為，外遇、舔中、親共等個人行為都是個人自由，但唬爛什麼AI就是把台灣人當白癡，她感嘆此事件還是有很多人被騙，「除了心疼，也只能無奈」。

網友對此發文則表示：「感謝時代進步，現在偷吃都可以賴給AI」，但也有人提醒楊蕙如，曹興誠與第二任妻子已離婚，目前是單身狀態，若是單身，「你認為該譴責的是誰？偷拍者還是P圖者？」，也認為此事在法院判決前並不宜多做評論。

AI 曹興誠 楊蕙如

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