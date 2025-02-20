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文總改選…王金平落馬 曹興誠上榜

聯合報／ 記者周佑政林銘翰屈彥辰／台北報導
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片

中華文化總會前天改選執行委員，選出卅五人、候選六人，立法院前院長王金平未連任，十二位新任委員，包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠等人。文總表示，期待與新一屆委員繼續一起為台灣文化努力。但在野黨批評名單偏綠且酬庸，「抗中保台、反中華」的人卻去中華文化總會，「這太搞笑了」。

文總改選執委，廿三位連任者包括賴清德總統、江春男、吳文欽（吳念真）等；十二位新任執委包含副總統蕭美琴、台灣設計研究院院長張基義、紀錄片導演台南藝術大學教授楊力州、田中央聯合建築師事務所建築師黃聲遠、寶島聯播網董事長賴靜嫻、湠臺灣電影股份有限公司總經理張永昌、音樂創作人曾冠榕（大支）、台灣足球發展協會理事長石明謹、台灣女子運動體育協會理事長劉柏君、天正國際精密機械股份有限公司董事長萬文財、隆興鋼鐵工業董事長王隆興，以及曹興誠。

候補六人包括，新光人壽前董事長吳東進、藝術家陳怡潔、電影製片王師、台藝大學表演藝術學院院長曾照薰、客家詩人鍾永豐和文策院董事長蔡嘉駿。

文總表示，文總為社團法人，依照人民團體法規定，由全體會員選出執行委員及諮議委員，四年改選一次。

對於曹興誠上榜，民眾黨立法院黨團表示，曹與傳統文化的連結薄弱，還縱身跳入大罷免、擔任罷免立委領銜人；文化總會雖然是社團法人，但其經費來源主要來自文化部補助與國營事業捐助，會長還是賴清德總統，籌辦眾多總統府與中央機關的宣傳活動，也是國家投入大量資源所營運的單位，近年來民進黨一步步霸占文化總會，難免令人質疑已完全變質，中華文化總會既不該是國民黨的文化黃復興黨部，也不應該是民進黨的文宣部。

國民黨立委賴士葆批名單偏綠，「反中華」卻去中華文化總會，太搞笑了，再次證明大罷免是賴清德推動，「這是位子的交換，是道地的酬庸」。

劉柏君 建築師 文化總會 曹興誠 江春男 王金平 罷免 賴清德 陳怡潔 黃聲遠

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