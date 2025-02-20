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黃國昌就任民眾黨黨魁 賴香伶掌政策會

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨新任黨主席黃國昌（中）在中央委員會通過後，偕一級主管公開亮相。記者邱德祥／攝影
民眾黨新任黨主席黃國昌（中）在中央委員會通過後，偕一級主管公開亮相。記者邱德祥／攝影

立委黃國昌昨天就任民眾黨主席，並公布新任黨務一級主管，包括秘書長周榆修、副秘書長許甫等人留任，同時由民調中心主任謝泊泓、組織發展部主任黃成峻兼任代理副秘書長。民眾黨前立委賴香伶也將出任政策會執行長，扮演中央黨部與立法院黨團重要溝通橋梁。

民眾黨中央委員會昨天通過名單，大多數一級主管皆留任，發言人團隊則有吳怡萱、張彤及李有宜。

黃國昌表示，民眾黨未來要邁向全民政黨，因此從中央到地方黨部，都會落實「三加一」的政策主張，包括溝通更強化、論述更深化與組織更活化，還有讓更多人才加入民眾黨大家庭，為台灣人民打造代表進步力量的第三勢力。

針對民眾黨立委「兩年條款」，黃國昌受訪時表示，「柯文哲主席做的承諾，那是黨的制度」，儘管有黨員及支持者提出討論，不過既然是柯文哲創立的制度，除非經過黨內「由下而上」的民主討論程序，否則自己不會主動更動。

談及未來挑戰，黃國昌表示，過去這一年，民進黨刻意把民眾黨宣傳為「小藍」，但民眾黨團推動的國會改革法案、吹哨者保護法等，都是民進黨過去高舉的價值，民進黨不好好反省承諾跳票，只會汙衊在野黨轉移焦點，民眾黨不會隨之起舞。

民眾黨 民進黨 黃國昌

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