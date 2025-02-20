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HFX論壇 賴蔡今與會談國安
身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，在快速變化的國際情勢中，台灣是棋手、不是棋子；台灣基礎穩固、實力堅強，必定能在變局中尋求制勝之道，同時發揮良善的力量，為國際社會貢獻心力。
賴清德指出，他日前在總統府召開國家安全高層會議，討論政府如何在國內外種種挑戰中，確保國家安全、確保台灣在全球供應鏈上的不可或缺，以及確保台灣持續進步發展。
賴清德表示，以全球的角度來看，現在的台灣在國際產業發展上，是相當關鍵的位置，所以要更有信心；同時，台灣與愛好自由的人們站在一起，面對極權威脅的第一線，承擔起自由捍衛者的角色。
哈利法克斯國際安全論壇（ＨＦＸ）今明兩天在台北舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，這是ＨＦＸ論壇首度移師台北舉行；美國總統川普上台後在外交和內政動作頻頻，論壇會議主題緊扣民主，預計討論將不脫川普新政。賴總統與前總統蔡英文今天都將與會，備受關注。
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