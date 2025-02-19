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駐以色列代表赴猶太領袖會議演說 籲台美以3國合作

中央社／ 特拉維夫19日專電

以色列代表李雅萍18日在「美國主要猶太組織主席會議」發表演說，強調台灣在全球供應鏈、科技創新及民主價值上的關鍵角色，呼籲台灣、美國及以色列3國攜手合作，共創經濟繁榮、對抗威權挑戰。

「美國主要猶太組織主席會議」（Conference ofPresidents of Major American Jewish Organizations）第50屆以色列全國領袖會議於16日至20日在耶路撒冷舉行。

李雅萍受邀發表演說時表示，台灣在捍衛民主及強化全球供應鏈韌性上扮演關鍵角色，是值得信賴的夥伴，更是全球的良善力量。台灣、美國與以色列因共享價值與利益，以及對全球和平、繁榮與安全的共同願景緊密相連，期盼3國攜手合作，共創美好未來。

李雅萍表示，在當前全球局勢下，面對中國威權體制帶來的挑戰，台灣位處最前線，始終以「大衛對抗巨人歌利亞」（David versus Goliath）的精神抵抗強權，堅定捍衛民主。台灣的民主成功故事充分展現「民主不僅能發揮效能，且必將勝利」。

她強調，台灣將持續強化國防能力及全社會韌性，致力維護自由、開放與繁榮的社會。另提到台灣供應全球60%的晶片、92%的高端晶片及近100%的AI晶片，是美國主導的可信賴全球供應鏈中不可或缺的夥伴。台美以應建立「數位團結」（DigitalSolidarity），確保新興人工智慧技術能夠被負責任地使用，並共同抵禦反猶太主義及威權政權的假訊息攻擊。

這場演說中，出席者為台灣的政經發展及民主團結熱烈喝采。

「美國主要猶太組織主席會議」成立於1950年代，是由美國主要猶太倡議組織領袖組成的聯盟，旗下約有50個會員組織，致力於促進美國與以色列的關係，並關注全球安全議題。

以色列 猶太 美國

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