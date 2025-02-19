快訊

周五鋒面＋東北季風3地大雨 周日冷氣團「低溫僅11度」

馬斯克「最聰明AI」發布會 C位給了大陸95後學霸

張震母親驚傳病逝 兄張翰承受喪母之痛仍出席記者會

林佳龍午宴台英國會小組訪團 感謝英跨黨派支持

中央社／ 台北19日電

外交部今天表示，外交部長林佳龍昨天午宴歡迎英國下議院「國際發展委員會」主席、下議院議員柴萍恩所率領的「台英國會小組」（APPG）訪問團一行，感謝英國國會跨黨派議員以具體行動展現對台灣的支持。

外交部今天晚間發布新聞稿，柴萍恩（SarahChampion）於午宴表示，現今國際社會面臨諸多挑戰，威權國家持續利用各種手段製造衝突，因此民主國家更應團結以對，共同守護自由、人權等核心價值。台灣與英國友好情誼與夥伴關係日益深化，企盼雙方未來在包括「外國資訊操弄與干預」（FIMI）、關鍵基礎建設保護，以及半導體供應鏈等領域持續加強合作。

林佳龍表示，自英國於2021年擔任輪值主席國起，「七大工業國集團」（G7）持續強調台海和平與穩定對全球安全與繁榮至關重要，感謝英國政府透過各場合重申印太與跨大西洋地區密不可分。

林佳龍特別感謝英國下議院去年11月通過「台灣的國際地位」友台動議，指明聯大第2758號決議並未提及台灣，更未排除台灣參加聯合國等國際組織。展望未來，期待台英盡速在「深化貿易夥伴關係協議」（ETP）架構下就「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零排放」簽署子協議，並盼英方公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

外交部 林佳龍 英國

延伸閱讀

接見台英國會小組訪團 林佳龍盼深化雙邊經貿關係

宴請加拿大議員團 林佳龍盼攜手打造非紅供應鏈

日本戶籍國籍欄可登記台灣 林佳龍致謝保障僑民權利

美日韓外長促台海和平 林佳龍：已是國際共同利益

相關新聞

嗆謝寒冰變造私人照片 曹興誠：是真的又怎樣 你誰？

聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠，遭資深媒體人謝寒冰曝光多張與陸籍女子的露骨親密照。曹批評，謝不知哪弄來他以...

政院擬提修法 夫妻5年內累計分居達3年可訴請離婚

行政院會明天擬通過民法相關修法，增訂「夫妻於5年內累計分居期間已達3年」者，夫妻均可向法院提離婚之訴，修法以分居一定期間...

曹興誠上榜文總執委 藍委開轟：推廣小三文化嗎

中華文化總會昨天改選執行委員，前立法院長王金平未連任，有12位新任委員，包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠。國民黨立委翁...

批文總執委綠油油 賴士葆：反中華卻去文總 太搞笑了

中華文化總會昨天改選執行委員，前立法院長王金平未連任，有12位新任委員，包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠、號召拍攝公民...

王忠銘談「記號票」爭議 連江縣選委會尊重中選會意見

監察委員林郁容、范巽綠今天表示，馬祖地區選舉長期存在「記號票」問題，部分選票的印記落在候選人號次、照片等特定位置，恐遭有...

NCC750之亂還沒結束 廖偉翔獲陳情：不簽切結就退貨

國家通訊傳播委員會（NCC）針對特定類別電子產品收取750元審查費，引發爭議後暫緩，但國民黨立委廖偉翔近日卻接獲民眾陳情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。