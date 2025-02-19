林佳龍午宴台英國會小組訪團 感謝英跨黨派支持

外交部今天表示，外交部長林佳龍昨天午宴歡迎英國下議院「國際發展委員會」主席、下議院議員柴萍恩所率領的「台英國會小組」（APPG）訪問團一行，感謝英國國會跨黨派議員以具體行動展現對台灣的支持。

外交部今天晚間發布新聞稿，柴萍恩（SarahChampion）於午宴表示，現今國際社會面臨諸多挑戰，威權國家持續利用各種手段製造衝突，因此民主國家更應團結以對，共同守護自由、人權等核心價值。台灣與英國友好情誼與夥伴關係日益深化，企盼雙方未來在包括「外國資訊操弄與干預」（FIMI）、關鍵基礎建設保護，以及半導體供應鏈等領域持續加強合作。

林佳龍表示，自英國於2021年擔任輪值主席國起，「七大工業國集團」（G7）持續強調台海和平與穩定對全球安全與繁榮至關重要，感謝英國政府透過各場合重申印太與跨大西洋地區密不可分。

林佳龍特別感謝英國下議院去年11月通過「台灣的國際地位」友台動議，指明聯大第2758號決議並未提及台灣，更未排除台灣參加聯合國等國際組織。展望未來，期待台英盡速在「深化貿易夥伴關係協議」（ETP）架構下就「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零排放」簽署子協議，並盼英方公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。