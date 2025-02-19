快訊

議員陳怡君涉詐助理費百萬交保 高院撤銷發回：怎確保不勾串？

台大社科院學生會長被罷免 選委會證實提案人「站崗」

民眾黨團質疑執行委員名單 文總：全體會員選出

中央社／ 台北19日電

中華文化總會改選執行委員，其中新任委員有聯電前董事長曹興誠引發議論。民眾黨團今天批評，文總執行委員出現許多綠友友與非文化界名單，曹興誠更深陷醜聞，且與文化連結薄弱，文總不該是民進黨的文宣部。

對此，文化總會表示，文總為社團法人，依照人民團體法之規定，4年改選一次執行委員與諮議委員，由全體會員選出執行委員及諮議委員。18日會員大會投票選出新任委員，文化總會期待與新一屆委員繼續一起為台灣文化努力。

民眾黨立法院黨團今天透過聲明指出，文總第9屆執行委員出現許多綠友友與非文化界人士名單，最具指標性的就是曹興誠，其除了平日喜愛賞玩古董、自稱「八不居士」外，最為人所知的就是宣布投入新台幣10億元，要訓練30萬名平民神射手與300萬名「黑熊勇士」，而曹興誠更擔任罷免立委領銜人，與傳統定義的文化連結薄弱。

民眾黨團提到，文總雖然是社團法人，但其經費來源主要來自文化部補助與國營事業捐助，會長還是總統賴清德，文總籌辦眾多總統府與中央機關的宣傳活動，是國家投入大量資源營運的單位。但近年來，民進黨一步步霸占文化總會，將文總當成黨的宣傳機器。

民眾黨團表示，文化除了要為國民提供集體認同基礎，也應該凝聚國民，多元的社會文化視角不該只強調正統，政府在推廣文化時應注重的是文化與族群的多樣性及平衡，而非排他或單一，應該考量的是共融，而不是撕裂。

民眾黨團強調，文總第9屆執行委員不只有深陷醜聞的曹興誠，還有更多爭議人士，讓人質疑文總已完全變質，文總不該是國民黨的文化黃復興黨部，也不該是民進黨的文宣部。

文化總會 曹興誠 民眾黨

延伸閱讀

曹興誠任文化總會執委 民眾黨團酸淪「民進黨文宣部」

文化總會執委改選 王金平未連任、曹興誠上榜

偽造親密照求償1億 曹興誠再嗆謝寒冰：牢飯吃定了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

相關新聞

黃國昌首波一級主管 賴香伶任政策會執行長、周榆修留任

民眾黨主席黃國昌今天上任，並且公布新任黨務一級主管，包括秘書長周榆修、副秘書長許甫等人留任，同時由民調中心主任謝泊泓、組...

影／新黨主席黃國昌偕一級主管亮相 報告民眾黨未來方向

民眾黨第二屆黨主席補選於上週六(2/15)順利圓滿落幕，新任黨主席黃國昌在中央委員會通過後，偕一級主管公開向外界報告台灣...

政院擬提修法 夫妻5年內累計分居達3年可訴請離婚

行政院會明天擬通過民法相關修法，增訂「夫妻於5年內累計分居期間已達3年」者，夫妻均可向法院提離婚之訴，修法以分居一定期間...

批文總執委綠油油 賴士葆：反中華卻去文總 太搞笑了

中華文化總會昨天改選執行委員，前立法院長王金平未連任，有12位新任委員，包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠、號召拍攝公民...

嗆謝寒冰變造私人照片 曹興誠：是真的又怎樣 你誰？

聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠，遭資深媒體人謝寒冰曝光多張與陸籍女子的露骨親密照。曹批評，謝不知哪弄來他以...

王忠銘談「記號票」爭議 連江縣選委會尊重中選會意見

監察委員林郁容、范巽綠今天表示，馬祖地區選舉長期存在「記號票」問題，部分選票的印記落在候選人號次、照片等特定位置，恐遭有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。