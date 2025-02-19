民眾黨團質疑執行委員名單 文總：全體會員選出

中華文化總會改選執行委員，其中新任委員有聯電前董事長曹興誠引發議論。民眾黨團今天批評，文總執行委員出現許多綠友友與非文化界名單，曹興誠更深陷醜聞，且與文化連結薄弱，文總不該是民進黨的文宣部。

對此，文化總會表示，文總為社團法人，依照人民團體法之規定，4年改選一次執行委員與諮議委員，由全體會員選出執行委員及諮議委員。18日會員大會投票選出新任委員，文化總會期待與新一屆委員繼續一起為台灣文化努力。

民眾黨立法院黨團今天透過聲明指出，文總第9屆執行委員出現許多綠友友與非文化界人士名單，最具指標性的就是曹興誠，其除了平日喜愛賞玩古董、自稱「八不居士」外，最為人所知的就是宣布投入新台幣10億元，要訓練30萬名平民神射手與300萬名「黑熊勇士」，而曹興誠更擔任罷免立委領銜人，與傳統定義的文化連結薄弱。

民眾黨團提到，文總雖然是社團法人，但其經費來源主要來自文化部補助與國營事業捐助，會長還是總統賴清德，文總籌辦眾多總統府與中央機關的宣傳活動，是國家投入大量資源營運的單位。但近年來，民進黨一步步霸占文化總會，將文總當成黨的宣傳機器。

民眾黨團表示，文化除了要為國民提供集體認同基礎，也應該凝聚國民，多元的社會文化視角不該只強調正統，政府在推廣文化時應注重的是文化與族群的多樣性及平衡，而非排他或單一，應該考量的是共融，而不是撕裂。

民眾黨團強調，文總第9屆執行委員不只有深陷醜聞的曹興誠，還有更多爭議人士，讓人質疑文總已完全變質，文總不該是國民黨的文化黃復興黨部，也不該是民進黨的文宣部。