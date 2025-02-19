去年底三讀通過 立院送出財劃法咨請總統公布

立法院今天將去年12月20日三讀修正通過，攸關擴大統籌分配稅款規模的財政收支劃分法送出立法院，交總統府及行政院咨請總統公布。

立法院長韓國瑜18日下午召集朝野黨團協商114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，但並未達成共識。

立法院今天將114年度中央政府總預算，以及三讀修正通過的財劃法，送總統府及行政院咨請總統公布。而距離當初財劃法三讀修正通過的時間，已近2個月，而距離總預算三讀通過的時間，也已近1個月。

立法院在去年12月20日三讀修正通過已逾25年未修正的財政收支劃法分法部分條文，盼擴大統籌分配稅款規模、土地增值稅回歸地方、中央統籌分配稅款公式統一與普通統籌分配稅款重分配。但遭民進黨質疑，分配不正義、事權不統一、財政沒有紀律、配套也沒有提出。

財劃法三讀修正過後，民進黨也質疑，韓國瑜僅憑立法院財政委員會召委陳玉珍的公文，就延緩咨請總統公布財劃法，公然違法違憲。

但陳玉珍表示，行政院稱財劃法修法衝擊114年度預算，她是善意希望讓行政機關有緩衝時間，待明年編審115年度預算時，再適用新版財劃法。