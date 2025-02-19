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批文總執委綠油油 賴士葆：反中華卻去文總 太搞笑了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片

中華文化總會昨天改選執行委員，前立法院長王金平未連任，有12位新任委員，包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠、號召拍攝公民罷免行動影片的紀錄片導演楊力州等人。國民黨立委賴士葆批這太偏綠且就是酬庸，這些人都是「抗中保台」、反中華，卻去中華文化總會，「這太搞笑了」。

文總昨改選執行委員，23位連任者包括賴清德總統、江春男、林明成、陳榮泉、洪三雄、林正儀、簡志忠、陳景林、平路、郝廣才、李永豐、吳文欽（吳念真）、李傳洪、何美玥、許勝雄、李成家、黃崇仁、黃茂雄、陳進財、徐旭東 、江松樺、吳永吉、黃子成。

12位新任執行委員，包含副總統蕭美琴、台灣設計研究院院長張基義、紀錄片導演台南藝術大學教授楊力州、田中央聯合建築師事務所建築師黃聲遠、寶島聯播網董事長賴靜嫻、湠臺灣電影股份有限公司總經理張永昌、音樂創作人曾冠榕（大支）、台灣足球發展協會理事長石明謹、台灣女子運動體育協會理事長劉柏君、天正國際精密機械股份有限公司董事長萬文財、隆興鋼鐵工業董事長王隆興和曹興誠等。

候補6人包括，新光人壽前董事長吳東進、藝術家陳怡潔、電影製片王師、台藝大學表演藝術學院院長曾照薰、客家詩人鍾永豐和文策院董事長蔡嘉駿。

賴士葆說，這太偏綠了，而且就是酬庸，再次證明大罷免為賴清德所推動。這些人推動罷免，就給一個位子，這是位子的交換，是道地的酬庸。

賴士葆表示，這些人都是「抗中保台」，卻在中華文化總會，豈不是非常違和？找一堆都是抗中保台、反中華的人去中華文化總會，「這太搞笑了」，純粹是「感謝」推動大罷免。

建築師 文化總會 罷免

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