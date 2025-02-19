王忠銘談「記號票」爭議 連江縣選委會尊重中選會意見

監察委員林郁容、范巽綠今天表示，馬祖地區選舉長期存在「記號票」問題，部分選票的印記落在候選人號次、照片等特定位置，恐遭有心人士利用，影響選舉公平性。對此，連江縣長兼縣選委會主委王忠銘回應，縣選委會依照中央選舉委員會規範辦理，一切尊重中選會的意見。

王忠銘表示，我們是連江縣選委會，當然是聽中選會的意見，縣選委會的職責是執行中選會的規範，「中選會怎麼規定，我們就怎麼做」，若中選會認為有記號票等不妥的地方需要調整制度，自然會進一步修訂相關規定，最後的認定跟解釋權都在中選會，我們尊重中選會的決定與說法。

針對監察院提及的「記號票」疑慮，王忠銘則表示，這是他「第一次聽到」，也不清楚消息來源，監察院在調查過程中並未向連江縣選委會詢問意見。他認為，選舉過程中，選民依法投票，最終的票數認定與解釋權皆在中選會，地方選委會只是依法辦理。