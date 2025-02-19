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NCC750之亂還沒結束 廖偉翔獲陳情：不簽切結就退貨

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔近日接獲民眾陳情，指NCC要求簽切結書，且內文提及將收審查費，若不簽唯一的後果就是「退運」。廖偉翔批，這根本換湯不換藥，NCC試圖等風頭過了後，繼續向人民強徵保護費。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委廖偉翔近日接獲民眾陳情，指NCC要求簽切結書，且內文提及將收審查費，若不簽唯一的後果就是「退運」。廖偉翔批，這根本換湯不換藥，NCC試圖等風頭過了後，繼續向人民強徵保護費。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）針對特定類別電子產品收取750元審查費，引發爭議後暫緩，但國民黨立委廖偉翔近日卻接獲民眾陳情，指NCC要求簽切結書，且內文提及將收審查費，若不簽唯一的後果就是「退運」。廖偉翔批，這根本換湯不換藥，NCC試圖等風頭過了後，繼續向人民強徵保護費。

廖偉翔表示，這個月初，NCC訂立新規要求未來任何具備藍牙、Wi-Fi、無線傳輸功能的商品，只要經過海關，通通都要750元的「保護費」，在民意沸騰以及在野黨一致的反對下宣告「暫緩」。

廖偉翔指出，他近日接獲民眾投訴，指進口3000元的麥克風器材，卻被要求簽下自用切結同意書，內文還提到將要開始收審查費，根本就是變相的「收費切結書」，如果不簽唯一的後果就是「退運」，這根本就是換湯不換藥，試圖等風頭過了後，繼續向人民強徵保護費。

廖偉翔批評，這就是「強迫同意的同意書」，明明是民眾為了拿回自己的貨品不要被退運，而妥協被迫簽下同意書。他更預測，未來NCC很可能會以此公告「99%民眾都願意繳費」，以這些同意書為自己的政策背書，根本就是在搶劫人民。

廖偉翔說，NCC不只把科技產品網購增多作為加收費用的藉口，更沒辦法保證將這筆錢用於審查，他認為 NCC應該明確承諾將這項不合理的收費應該完全廢止，而不是「暫緩」後再偷偷復活。他也呼籲NCC別再用行政手段欺負一般消費者，擾民收費只會讓台灣與國際市場脫節，更讓國人取得3C產品的過程中徒增更多困擾。

NCC 切結書 廖偉翔

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