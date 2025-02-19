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川普課徵半導體25%關稅 李彥秀憂：這可能只是輕微大棒

聯合報／ 記者屈彥辰王千豪／台北即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普18日指出，預計針對進口汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅，且25％的關稅會再提高。國民黨立委李彥秀表示，25%關稅恐怕只是最輕微的「大棒」，而川普的目標絕非只有台積電，軍費占GDP比例、我國對美國的貿易順差，才是川普最在意的問題。

川普出台關稅政策。事實上，川普在競選期間，就多次表示「台灣搶走了美國的工作與晶片生意」，指出「字典中最美麗的詞語是關稅」；2月初，川普公開表示，台灣在美國的晶片市占率高達98%，並稱將對台灣半導體廠徵收最高100%的關稅，促使廠商遷至美國，將晶片製造變為「美國製造」。

李彥秀說，川普聲明並不讓人意外，民進黨政府也看到了問題的嚴重性，賴清德總統也在14日親自在總統府召開國安高層會議。

李彥秀認為，過去讓人驕傲的「護國神山」，面臨到「懷壁之罪」的重大挑戰。川普提早在一個半月前，就預告將對進口汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅，甚至向上提高。代表關稅是可以「妥協」的，川普的「喊價」，仍在等待相關企業或政府提出具體的投資與承諾，當然如果屆時無法得到滿意的答案，25%關稅恐怕只是最輕微的「大棒」。

李彥秀表示，台積電的市值是全球排名前十大的跨國公司，50年來經歷過更是各樣的危機與挑戰，才有今天的規模與成就。相信台積電董事長魏哲家以及公司高層，一定會在全球佈局以及根留台灣之間，找到最理想的「均衡點」。

李彥秀強調，川普的目標絕非只有台積電，台灣一年對美高達739億美元的貿易順差（排名全球第六）以及軍費支出（GDP占比），恐怕才是川普最在意的問題。特別是面對沒有連任壓力，追求歷史定位，訴求美國優先的川普，民進黨政府絕對不能輕忽「川普2.0」海嘯的威力。

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