曹興誠任文化總會執委 民眾黨團酸淪「民進黨文宣部」

中華文化總會昨天改選執行委員，聯電集團創辦人曹興誠上榜。民眾黨立法院黨團今天表示，曹興誠與傳統文化的連結薄弱，民進黨也一步步霸占文化總會，難免令人質疑已經完全變質，中華文化總會既不該是國民黨的文化黃復興黨部，也不應該是民進黨的文宣部。

民眾黨團晚間透過新聞稿表示，文化總會第9屆執行委員，出現許多綠友友與非文化界人士，其中最具指標性的是曹興誠，除了平常喜愛賞玩古董、自稱「八不居士」，廣為人知的社會貢獻為宣布投入10億元，想要訓練30萬平民神射手、300萬「黑熊勇士」，還有縱身跳入大罷免、擔任罷免立委領銜人，傳統定義的文化連結失之薄弱。

民眾黨團指出，文化總會雖然是社團法人，但其經費來源主要來自文化部補助與國營事業捐助，會長還是賴清德總統，籌辦眾多總統府與中央機關的宣傳活動，也是國家投入大量資源所營運的單位，近年來民進黨更一步步霸占「文化總會」，企圖把文總當作黨的宣傳機器。

民眾黨團強調，除了為國民提供集體認同基礎，文化總會也應該凝聚國民，多元社會的文化視角不該只強調「正統」，政府在推廣文化應注重文化平衡與族群多樣性，而非排他或單一，應該考量共融而不是撕裂。

民眾黨團說，不只深陷在醜聞裡的曹興誠，文化總會第九屆執行委員還有更多爭議人士，難免讓人質疑文總已經完全變質，畢竟中華文化總會既不該是國民黨的文化黃復興黨部，也不應該是民進黨的文宣部。