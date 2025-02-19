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NCC 750元之亂被罵翻 強調未來針對代購業者收取

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）2月初突然針對國人購買藍牙、WiFi產品祭出「核准審查費」每件750元被罵翻，不到一周就自己收回成命「續行審議」。NCC發言人黃文哲19日強調，新規不是針對個人用戶，也相信許多民眾購買是自用，NCC將會考慮修改法令，按比例原則與使用方式定義，針對個人自用部分未來應該不會收費，未來主要朝代購業者大量購買產品為收取的對象。不過 NCC目前委員會停擺，也要等未來委員會正式成立再作進一步確定。

去年NCC修訂辦法，針對民眾從海外購買的3C、智慧連網產品越來越多，因應此趨勢將收取每件產品輸入核准審查費750元。NCC雖強調過去就有相關規定，民眾海外輸入電信管制射頻器材「三部」以上就要繳審查費，現在是因為海外購物的項目越來越多，因此按規定調整收費，但2月3日公布後就被民眾和立委罵翻，2月10日NCC就宣布暫緩收費。

根據NCC統計，2023年海外輸入的二級電信射頻管制器材案件數為2萬5,000多件，2024年大幅成長至4萬多件。不少代購業者化整為零每次都只買2件，讓NCC業務量大增。占比最高的產品是運動攝影機、無線麥克風、無人機，大約有1萬多件、占比達20%；相機與攝影器材有8,000多件，藍牙耳機與一般耳機大概有6,000件，Meta VR設備有5,000多件，其他類別則占2萬件。

黃文哲今天表示，修法主要針對代購業者化整為零的規避行為，並不是針對民眾自用產品收費，未來法規修正方向也是朝管理代購業者為主。不過現在網路代購方式五花八門，包括專業代購業者、或是消費者委託代購網站代標，或是大家包團購買，到底怎樣算是自用或是真的代購獲利，NCC也還得再研究。目前已經開出366張繳費單，322人繳費，未來退費方法也要再研究。

NCC 代購 藍牙耳機

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